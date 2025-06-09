Церковный праздник 10 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 10 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Святой Тимофей был епископом Прусским и ревностным пастырем Христовой Церкви. Верующие особенно почитали его за аскетизм, постоянную молитву, пастырскую любовь и непреклонную преданность Богу.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, начались новые гонения на христиан. Несмотря на риск, святой Тимофей не прекращал открыто проповедовать Евангелие, укреплял верующих в их вере и призывал не приносить жертвы языческим богам. Это обычно вызывало гнев власти.

Тимотея схватили, долго пытали, но ничто не смогло сломить его веру. Увидев его стойкость и необыкновенное спокойствие в страданиях, многие язычники уверовали во Христа. В конце концов, святой был усечен мечом.

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Приметы 10 июня

Народные приметы 10 июня / © unsplash.com

Гуси долго купаются — будет жаркая погода.

Утром много росы — к ясному дню.

Облака высоко плывут — к хорошему дню.

Что завтра нельзя делать

Этот день считался богатым разнообразными приметами и поверьями. Так считалось, что одеться наизнанку является плохой приметой — это предвещает трудности и невзгоды. Если вам дорогу перейдет черная кошка, это тоже воспринимают как знак возможных неудач. В этот день лучше не выносить мусор, иначе можно навлечь на себя беды.

Что можно делать завтра

К святому Тимофею молятся об исцелении от недугов, о поддержке в тяжелых жизненных испытаниях и способности выдержать жизненные невзгоды. Наши предки верили, что нужно непременно проявить милосердие — помочь нуждающимся, подать пожертвование.