10 лучших стрижек для зрелых женщин в 2024 году: омолаживают и подчеркивают красоту

Если вам за 50 и вы ищете правильную омолаживающую стрижку для себя на любую длину волос, тогда вам понравятся эти варианты.

Не стоит себя ограничивать и выбирать из коротких стрижек. Есть такие варианты причесок, которые будут придавать объем вашим волосам, правильно будут ложиться на любой длине. Основная цель прически для зрелых женщин – омоложение, объем, универсальность и практичность. Рассказываем, какие десять омолаживающих стрижек будут в трендах 2024 года.

Классический боб

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Эта прическа подходит всем и возраст не имеет значения. Для женщин зрелого возраста – это самый актуальный вариант. Классический боб придает объем тонким волосам, омолаживает, скрывая возрастные изменения кожи, и не требует укладки. Чтобы прическа была безупречной и освежала, эту стрижку следует делать с челкой.

Серая кудрявая стрижка

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Такая прическа будет актуальна для тех, кто не хочет менять кардинально свой образ и коротко подстригаться. Стрижка отличается длиной до плеч и многослойностью в стиле девяностых. Она будет выглядеть непревзойденно как на седых волосах, так и на окрашенных.

Мягкий вьющийся боб

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Стрижка боб подходит не только для прямых волос, но и для волнистых. Стрижка к подбородку украдет несколько лишних лет, придаст свежесть и игривость образу. Если вы обладательница светлых локонов, то они будут выгодно обрамлять ваше лицо волнистыми линиями.

Удлиненный многослойный боб

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Эта прическа выгоднее всего будет смотреться на волосах естественных оттенков. Удлиненная многослойная стрижка омолаживает, освежает цвет кожи и глаз, особенно если они серого или зеленого цвета. Чтобы стрижка выглядела безупречно, кончики следует закруглять во время сушки феном.

Объемная стрижка пикси

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Эта стрижка наиболее популярна среди представительниц прекрасного пола зрелого возраста. Это и не удивительно, потому что она омолаживает, хорошо отрастает и не требует укладки. Для того чтобы иметь молодой и яркий образ, достаточно просто высушить волосы.

Острая стрижка пикси

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: Freepik

Это разновидность классической стрижки, которая лучше всего подходит к лицу овальной формы. Она актуальна как для прямых, так и для волнистых волос.

Многослойный боб с челкой

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Это классический боб с укороченными слоями и длинной челкой на бок. Эта прическа подойдет для волос любой структуры.

A-Line боб

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

A-Line боб имеет много слоев, которые естественно ложатся. Такую прическу можно стилизовать под любую форму лица и структуру волос, она универсальна.

Стрижка на густые волосы

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Такая омолаживающая прическа имеет филированные пряди сзади и спереди. Это классический многослойный боб, придающий объем прямым локонам, освежая лицо.

Классическое каре

Какие самые популярные омолаживающие стрижки в 2024 году / Фото: pixabay.com

Это классический вариант прически, поэтому будет подходить всем без исключения женщинам. Ее делают на прямые волосы средней длины.

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