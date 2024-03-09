10 марта — какой церковный праздник, о чем молились святой Василисе и почему готовились к наводнению

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 марта, в православном календаре день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла и Крискента. Кодрат был благочестивым старцем, преданным Христу. За свою веру он был задержан и убит вместе с другими христианами. Киприан скончался мученической смертью вместе с Кодратом и другими. Его преданность вере привела к страданиям и смерти.

Павел – еще один из тех, кто отказался от идолопоклонства и верил во Христа. Так же как Дионисий, Анект и Крискент.

Церковный праздник 10 марта – день памяти мученицы Василиссы Коринфской

Она была христианкой, жившей в IV веке. Василисса родилась в городе Коринф (теперь – город в Греции). Она была верной христианкой и верила в Иисуса Христа.

Во времена императора Юлиана Отступника, Василисса отказалась от жертвования идолам и верно служила Христу. За это ее задержали, подвергали пыткам и, наконец, убили. Василисса стала мученицей ради своей веры.

Приметы 10 марта

Народные приметы 10 марта / Фото: Pexels

Облачное недо указывает на оттепель.

Идет гроза – будет большой урожай.

Холодный ветер – зима еще несколько дней продержится.

Что завтра нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день запрещено устраивать шумные развлечения, гуляния, петь песни. Также нельзя отказывать в помощи, если вас о ней просят – это приведет к бедам. Молодым девушкам запрещали носить платки матери, считалось, что это принесет проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Этот день в старину считался началом настоящей весны. Хозяйки пекли печенье в форме птиц и солнца, чтобы призвать теплую погоду. Святой Василисе молились о защите дома от наводнения, ведь он считался покровительницей весенних вод. А в это время часто начиналась сильная оттепель и талая вода могла подтапливать дома.

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