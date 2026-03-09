- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
10 марта — какой церковный праздник, почему в этот день нужно быть особенно осторожным с чаем
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 10 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Кондрата, Киприана и других. Кондрат и Киприан родились в добрых и благочестивых семьях, воспитавших их в христианской вере. Они жили во времена, когда христианство еще подвергалось жестоким преследованиям, а исповедание веры иногда могло стоить жизни. Несмотря на угрозу, они активно проповедовали слово Христа, поддерживали слабых и нуждающихся, не боясь открыто стоять за правду и справедливость.
Их служение людям и Церкви было замечено и уважаемым, но в то же время оно вызывало неприязнь тех, кто не принимал христианства. Вместе с ними среди мучеников были и другие ревностные христиане, которые, как и они, не испугались угрозы смерти за веру.
Когда власти начали преследование христиан, Кондрат, Киприан и их сподвижники не отреклись от веры. Их подвергали тяжелым мучениям: избивали, пытали, бросали в темницы, но вера их не пошатнулась. По преданию, каждый из них сохранял спокойствие и мужество даже в самых страшных страданиях, поддерживая других христиан и внушая им надежду.
Благодаря своей стойкости и преданности, мученики стали примером для всех верующих, показав, что любовь к Богу и истинная вера сильнее страха перед смертью.
Приметы 10 марта
Грачи, вьющие гнезда — скоро погода улучшится.
Снег 10 марта может означать, что непогода задержится.
Облачное небо — примета, что может быть оттепель.
Что завтра нельзя делать
Существует поверье, что разлитый чай приносит не только заботы, но и утрату благосостояния и удачи. Поэтому в этот день следует соблюдать осторожность с жидкостями и не допускать непредвиденных случаев в доме.
Что можно делать завтра
Народная традиция приписывает святым помощь и в воспитании детей, поэтому в этот день уместно молиться о здоровье и благополучии семьи.