Церковный праздник 10 марта

Завтра, 10 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Кондрата, Киприана и других. Кондрат и Киприан родились в добрых и благочестивых семьях, воспитавших их в христианской вере. Они жили во времена, когда христианство еще подвергалось жестоким преследованиям, а исповедание веры иногда могло стоить жизни. Несмотря на угрозу, они активно проповедовали слово Христа, поддерживали слабых и нуждающихся, не боясь открыто стоять за правду и справедливость.

Их служение людям и Церкви было замечено и уважаемым, но в то же время оно вызывало неприязнь тех, кто не принимал христианства. Вместе с ними среди мучеников были и другие ревностные христиане, которые, как и они, не испугались угрозы смерти за веру.

Когда власти начали преследование христиан, Кондрат, Киприан и их сподвижники не отреклись от веры. Их подвергали тяжелым мучениям: избивали, пытали, бросали в темницы, но вера их не пошатнулась. По преданию, каждый из них сохранял спокойствие и мужество даже в самых страшных страданиях, поддерживая других христиан и внушая им надежду.

Благодаря своей стойкости и преданности, мученики стали примером для всех верующих, показав, что любовь к Богу и истинная вера сильнее страха перед смертью.

Приметы 10 марта

Народные приметы 10 марта

Грачи, вьющие гнезда — скоро погода улучшится.

Снег 10 марта может означать, что непогода задержится.

Облачное небо — примета, что может быть оттепель.

Что завтра нельзя делать

Существует поверье, что разлитый чай приносит не только заботы, но и утрату благосостояния и удачи. Поэтому в этот день следует соблюдать осторожность с жидкостями и не допускать непредвиденных случаев в доме.

Что можно делать завтра

Народная традиция приписывает святым помощь и в воспитании детей, поэтому в этот день уместно молиться о здоровье и благополучии семьи.