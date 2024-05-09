10 мая — какой церковный праздник, не трогайте одну вещь этого дня, чтобы не стать бедняком

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 мая, в православном календаре день памяти святого апостола Симона Кананита. Святой апостол Симон, также известный как Симон Кананит или Симон Зелот, является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Симон был избран Иисусом вместе с другими апостолами для того, чтобы служить Ему и проповедовать Его учение. Симон нередко называется "Кананитом", что может происходить от арамейского слова "Канан" и указывать на его происхождение или на его политические убеждения. Некоторые источники считают, что "Кананит" может также происходить от греческого слова, что означает "ревновать".

Как и другие апостолы, Симон Кананит путешествовал вместе с Иисусом и Его последователями, проповедуя Евангелие и исцеление больных. Согласно одной из легенд, после Распятия Христа, Симон Кананит работал как миссионер в Персии или в Египте, где, по легенде, он проповедовал и подвергся мученичеству. Другие версии легенд рассказывают, что он скончался мученической смертью вместе с другими апостолами.

Приметы 10 мая

Народные приметы 10 мая / Фото: Unsplash

Кукушка кует до заката — будет теплая погода.

Одуванчик закрывается до обеда — дождь.

Дождь и ветер – ждите погожих дней.

Что завтра нельзя делать

В этот день самым важным запретом был запрет на то, чтобы трогать землю. Ее не разрешалось тревожить, потому что не будет урожая. Нельзя прятать деньги — обязательно найдут и украдут. Не стоит, чтобы кошелек был пуст. Уложите хотя бы несколько монет.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям, именно в этот день растения получают целебную силу. Поэтому знахари шли собирать травы в лес. Также ходили босиком по земле, верили, что это поможет побороть болезни.

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