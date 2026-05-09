Завтра, 10 мая, в православном календаре день памяти святого апостола Симона Зилота. Симон Зилот происходил из Каны Галилейской — того самого города, где, по Евангелию, Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. Поэтому некоторые предания даже предполагают, что Симон мог быть свидетелем того знаменательного чуда еще до своего апостольского призвания.

Прозвище Зилот (или Кананит) имеет глубокое историческое значение. Оно может указывать либо на его ревность в вере, либо на принадлежность к движению зилотов — иудейских ревнителей закона, боровшихся за духовную чистоту народа. Именно поэтому Симона часто представляют как человека пылкой веры, решительности и внутреннего огня.

Симон был призван Иисусом Христом в число двенадцати апостолов, ставших ближайшими свидетелями Его жизни, чудес, смерти и Воскресения. В Евангелиях его имя упоминается редко, однако это не умаляет его роли — скорее подчеркивает тихую, но преданную работу в тени других учеников.

После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы апостолы отправились проповедовать христианское учение в разные части света. По церковным преданиям Симон Зилот проповедовал в разных землях — в Иудее, Египте, Месопотамии, а также в отдаленных регионах, где распространял веру во Христа среди язычников.

Жизнь Симона Зилота завершилась мученически. По разным преданиям, он подвергся преследованиям из-за своей проповеди и был казнен за веру во Христа. Самая распространенная версия говорит о его распятии или распылении (распылении пыльцой) — символической и жестокой смерти, подчеркивающей его несокрушимость в вере.

Его мученический подвиг стал свидетельством полной преданности Христу даже перед лицом смерти.

Приметы 10 мая

Птицы поют до рассвета — ожидается дождь в ближайшее время.

Крит активно роет землю у норы — это знак приближения дождливой погоды.

Во время дождя поднимается сильный ветер — погода быстро улучшится.

Что завтра нельзя делать

В этот день советуют не беспокоить землю излишними работами. Считалось неуместным копать, пахать или активно пропалывать грядки, чтобы не нарушить природный баланс и не сбить плодородие на будущий урожай.

Что можно делать завтра

В народной традиции 10 мая известен как Симонов день. Святого апостола считают покровителем семьи, брака и домашнего благополучия. К нему обращаются с молитвами о мире в семье, согласии между супругами и защите мужчин от опасностей и жизненных испытаний.

