Церковный праздник 10 мая / © pixabay.com

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Завтра, 10 мая, в православном календаре день памяти святого апостола Симона Зилота. Симон получил фамилию «Зилот», указывающую на его принадлежность к зилотам — радикальной еврейской группе, которая выступала против римского правления и боролась за независимость Иудеи. Другая возможность — что его фамилия “Кананит” указывает на его происхождение из города Кана в Галилее. Однако точные обстоятельства его и происхождения остаются неопределенными.

Как и все апостолы, Симон был призван Иисусом, чтобы стать его учеником и помочь в распространении Его учения. Однако о его деятельности во время земного служения Христа почти ничего не известно, в отличие от других апостолов, таких как Петр или Иаков.

После Воскресения Христова и Пятидесятницы, когда апостолы получили Святого Духа, Симон начал активную проповедническую деятельность. Хотя нет точных данных о местах его проповедей, некоторые источники указывают на Персию (современный Иран) как место его служения, другие — на Кипр или Египет.

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Как и многие другие апостолы, Симон, вероятно, умер в мученической смерти. Есть несколько версий его гибели: некоторые утверждают, что он был распят, другие — что он погиб от рук врагов христианства в результате преследований.

Приметы 10 мая

Народные приметы 10 мая / © unsplash.com

Если 10 мая дождь — лето будет дождливым, а если солнечно — ожидается сухое лето.

Если в этот день ветер сильный, то это хороший урожай пшеницы и ячменя.

Если утром туман, то лето будет дождливым, а если день ясный — к теплому и сухому лету.

Что завтра нельзя делать

10 мая является днем, когда могут возникнуть ссоры, поэтому следует быть особенно осторожными в словах и действиях. Чтобы избежать конфликтов, по народным поверьям, нужно завязать два узелка на красной шерстяной нити и носить ее в течение дня в правом кармане.

Что можно делать завтра

Апостола Симона почитают как покровителя супругов. Люди обращаются к нему с молитвами за гармонию и благополучие в семейной жизни, а женщины просят его оградить мужчин от всяческих опасностей. Кроме того, к святому часто обращаются с просьбой об исцелении от болезней.