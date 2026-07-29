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10 минут, и завтрак готов: топ-3 простые рецепты из продуктов, которые есть в каждом холодильнике
Эти простые летние рецепты заменят привычные каши и яичницу.
Летнее утро хочется начинать без долгого стояния у плиты. В жару мало кто хочет готовить сложные блюда, поэтому на первый план выходят легкие, питательные и быстрые завтраки.
Яйца, сыр, сезонные овощи, хлеб, овсянка и фрукты, которые есть почти в каждом холодильнике, помогут создать полноценный утренний прием пищи всего за 10-15 минут. Три рецепта, которые идеально подходят для лета — в материале ТСН.ua.
1. Омлет с помидорами, зеленью и сыром
Классический омлет можно легко превратить в ароматный летний завтрак, если добавить свежие овощи и зелень. Блюдо получается сочным, сытным и очень нежным.
Ингредиенты
3 яйца;
1 большой помидор;
50 г твердого или кисломолочного творога;
горсть укропа или петрушки;
1 ст. л. молока (по желанию);
соль и перец;
сливочное или растительное масло.
Способ приготовления
Помидор нарежьте небольшими кубиками, творог натрите или раскрошите, зелень мелко порубите.
Яйца взбейте вилкой вместе с молоком, посолите и поперчите. На разогретую сковороду выложите помидоры и обжаривайте около минуты. Затем влейте яичную смесь, сверху равномерно распределите сыр и зелень.
Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 5-7 минут. Подавайте со свежим огурцом, листьями салата или кусочком цельнозернового хлеба.
Время приготовления: 10 мин.
2. Ленивая овсянка с ягодами и йогуртом
Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто не хочет включать плиту с утра. Если подготовить основу вечером, утром останется добавить свежие ягоды.
Ингредиенты
5 ст. л. овсяных хлопьев;
150 мл натурального йогурта или кефира;
1 ч. л. меда;
горсть клубники, малины, черники или смородины;
орехи или семена по вкусу.
Как приготовить
В банку или миску насыпьте хлопья, залейте йогуртом, добавьте мед и хорошо перемешайте.
Поставьте в холодильник минимум на 6 часов. Утром украсьте ягодами, орехами или семенами льна.
Если времени совсем нет, можно просто смешать все ингредиенты без настаивания — хлопья тоже будут вкусными, хотя и более хрустящими.
Время приготовления: 5 минут вечером и 2 минуты с утра.
3. Горячие бутерброды на сковороде
Когда дома есть только хлеб, сыр и колбаса или ветчина, этого достаточно для быстрого и аппетитного завтрака.
Ингредиенты
4 кусочка батона или тостового хлеба;
100 г сыра;
100 г ветчины, колбасы или отварного куриного филе;
1 яйцо;
зеленый лук или укроп;
сливочное масло.
Пошаговое приготовление
Натрите сыр, мелко нарежьте ветчину и зелень. Смешайте их с яйцом.
На каждый кусочек хлеба выложите начинку. Выложите бутерброды на хорошо разогретую сковороду начинкой вверх.
Накройте крышкой и готовьте 5–6 минут на минимальном огне, пока сыр полностью не расплавится.
По желанию добавьте кружочки помидора или несколько листиков базилика уже перед подачей.
Время приготовления: 10 минут.
Как сделать летний завтрак еще более полезным
В теплое время года следует максимально использовать сезонные продукты. Огурцы, помидоры, кабачки, сладкий перец, зелень, ягоды и фрукты не только улучшают вкус блюд, но и снабжают организм витаминами и клетчаткой.
Чтобы завтрак был сбалансирован, совмещайте:
белки (яйца, творог, йогурт);
медленные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб);
овощи или ягоды;
небольшое количество полезных жиров (орехи, семена, авокадо).
Такое сочетание помогает дольше сохранять ощущение сытости и поддерживает энергию до обеда.