10 минут, и завтрак готов: топ-3 простые рецепты из продуктов, которые есть в каждом холодильнике

Что приготовить на завтрак / © pixabay.com

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Летнее утро хочется начинать без долгого стояния у плиты. В жару мало кто хочет готовить сложные блюда, поэтому на первый план выходят легкие, питательные и быстрые завтраки.

Яйца, сыр, сезонные овощи, хлеб, овсянка и фрукты, которые есть почти в каждом холодильнике, помогут создать полноценный утренний прием пищи всего за 10-15 минут. Три рецепта, которые идеально подходят для лета — в материале ТСН.ua.

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1. Омлет с помидорами, зеленью и сыром

Классический омлет можно легко превратить в ароматный летний завтрак, если добавить свежие овощи и зелень. Блюдо получается сочным, сытным и очень нежным.

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Ингредиенты

3 яйца;

1 большой помидор;

50 г твердого или кисломолочного творога;

горсть укропа или петрушки;

1 ст. л. молока (по желанию);

соль и перец;

сливочное или растительное масло.

Способ приготовления

Помидор нарежьте небольшими кубиками, творог натрите или раскрошите, зелень мелко порубите. Яйца взбейте вилкой вместе с молоком, посолите и поперчите. На разогретую сковороду выложите помидоры и обжаривайте около минуты. Затем влейте яичную смесь, сверху равномерно распределите сыр и зелень. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 5-7 минут. Подавайте со свежим огурцом, листьями салата или кусочком цельнозернового хлеба.

Время приготовления: 10 мин.

2. Ленивая овсянка с ягодами и йогуртом

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто не хочет включать плиту с утра. Если подготовить основу вечером, утром останется добавить свежие ягоды.

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Ингредиенты

5 ст. л. овсяных хлопьев;

150 мл натурального йогурта или кефира;

1 ч. л. меда;

горсть клубники, малины, черники или смородины;

орехи или семена по вкусу.

Как приготовить

В банку или миску насыпьте хлопья, залейте йогуртом, добавьте мед и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник минимум на 6 часов. Утром украсьте ягодами, орехами или семенами льна. Если времени совсем нет, можно просто смешать все ингредиенты без настаивания — хлопья тоже будут вкусными, хотя и более хрустящими.

Время приготовления: 5 минут вечером и 2 минуты с утра.

3. Горячие бутерброды на сковороде

Когда дома есть только хлеб, сыр и колбаса или ветчина, этого достаточно для быстрого и аппетитного завтрака.

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Ингредиенты

4 кусочка батона или тостового хлеба;

100 г сыра;

100 г ветчины, колбасы или отварного куриного филе;

1 яйцо;

зеленый лук или укроп;

сливочное масло.

Пошаговое приготовление

Натрите сыр, мелко нарежьте ветчину и зелень. Смешайте их с яйцом. На каждый кусочек хлеба выложите начинку. Выложите бутерброды на хорошо разогретую сковороду начинкой вверх. Накройте крышкой и готовьте 5–6 минут на минимальном огне, пока сыр полностью не расплавится. По желанию добавьте кружочки помидора или несколько листиков базилика уже перед подачей.

Время приготовления: 10 минут.

Как сделать летний завтрак еще более полезным

В теплое время года следует максимально использовать сезонные продукты. Огурцы, помидоры, кабачки, сладкий перец, зелень, ягоды и фрукты не только улучшают вкус блюд, но и снабжают организм витаминами и клетчаткой.

Чтобы завтрак был сбалансирован, совмещайте:

белки (яйца, творог, йогурт);

медленные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб);

овощи или ягоды;

небольшое количество полезных жиров (орехи, семена, авокадо).

Такое сочетание помогает дольше сохранять ощущение сытости и поддерживает энергию до обеда.

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