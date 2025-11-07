10 наиболее высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше: кто получает наибольшую зарпплату без диплома

Работа в Польше

Польша стабильно удерживает позиции одного из наиболее привлекательных направлений для трудовой миграции, особенно для украинцев.

Страна предлагает не только стабильную занятость, но и конкурентные заработные платы, доступные даже для тех, кто не имеет специального образования или опыта.

Благодаря постоянному высокому спросу на рабочую силу рынок труда открывает широкий выбор вакансий для неквалифицированных работников в различных секторах, от логистики до пищевого производства.

Издание Thinkeurope проанализировало этот сегмент рынка и составило подборку десяти профессий, позволяющих получать высокий доход без необходимости подтверждения квалификации.

Рейтинг самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше

1. Работник состава

Эта профессия занимает первое место в списке. Средняя зарплата составляет от 4500 до 6000 злотых в месяц.

Обязанности работника склада могут включать сортировку, упаковку и управление запасами в логистических центрах. Преимущество в том, что работодатели часто предлагают дополнительные бонусы и оплату сверхурочных часов.

2. Строительный рабочий

Благодаря постоянному развитию строительной отрасли, эта профессия пользуется неизменным спросом. Здесь можно заработать от 5000 до 7000 злотых в месяц.

Работник работает на строительной площадке, предусматривает транспортировку материалов и разные ручные работы.

3. Фабричный рабочий

Работа на производстве обеспечивает доход от 4000 до 5500 злотых. В обязанности входит работа с оборудованием, сборка продукции и контроль качества.

Ключевым преимуществом этой занятости эксперты называют ее стабильность.

4. Водитель-экспедитор (курьер)

Стремительный рост электронной коммерции увеличивает спрос на курьеров, которые могут получать от 5000 до 8000 злотых. Кроме основной зарплаты могут предоставляться бонусы и компенсация расходов на топливо.

5. Охранник

Эта профессия предполагает работу в коммерческих зданиях и жилых комплексах со средней зарплатой 4500-6500 злотых. Для выполнения обязанностей может потребоваться базовый сертификат по безопасности.

6. Уборщик

Как правило, уборщики, поддерживающие гигиену в офисных помещениях, гостиницах, больницах и жилых комплексах, получают зарплату от 4000 до 5500 злотых в месяц. Отдельное преимущество этой работы заключается в том, что некоторые должности предлагают сотрудникам гибкий график работы и дополнительные социальные льготы.

7. Сельскохозяйственный рабочий

Сельскохозяйственные работники играют ключевую роль в аграрном секторе Польши, который сильно зависит от неквалифицированной рабочей силы. Их работа включает в себя такие задачи, как сбор урожая, упаковка продукции и общее обслуживание фермы.

Средняя месячная заработная плата в этой сфере колеблется от 4500 до 6000 злотых.

8. Помощник в розничном магазине

Помощники в розничных магазинах, выполняющие функции продавцов-консультантов, получают среднюю месячную заработную плату в диапазоне от 4000 до 5500 злотых.

В их обязанности входит заполнение полок товарами, оказание помощи клиентам и выполнение кассовых операций. сфера розничной торговли часто поощряет своих сотрудников, предоставляя бонусы и скидки.

9. Помощник на кухне

Помощники на кухне, работающие в ресторанах, гостиницах и на предприятиях общественного питания, исполняют обязанности, включающие помощь в приготовлении пищи и уборке. Средняя заработная плата в этой сфере составляет от 4500 до 6500 злотых в месяц.

Хотя опыт работы не обязателен, его наличие может открыть лучшие возможности для оплаты труда.

10. Пакер

Упаковочный персонал, работающий на производствах пищевых продуктов, складах и компаниях электронной коммерции, занимается такими задачами, как сортировка, маркировка и упаковка продукции для ее дальнейшего распространения.

Средняя месячная заработная плата в этой сфере составляет от 4000 до 5500 злотых.

Средняя заработная плата в Польше

Средняя заработная плата в Польше, по последним данным главного управления статистики (гус) в четвертом квартале 2024 года до вычета налогов составила 8477 злотых в месяц или примерно 2289 долларов США.

Чистая средняя зарплата на руки после вычета всех взносов и налогов составляет около 5742 злотых в месяц.

Преимущества трудоустройства в Польше без квалификации

Польша остается чрезвычайно привлекательным направлением для трудовой миграции, особенно для тех, кто ищет неквалифицированную работу, благодаря ряду существенных преимуществ.

Наблюдаемый в польше дефицит рабочей силы создал многочисленные возможности трудоустройства не только для местных жителей, но и для иностранцев. это обеспечивает устойчивый выбор вакансий.

Даже неквалифицированная работа предлагает привлекательную заработную плату с дополнительной возможностью заработка за счет сверхурочной работы и бонусов.

Польское государство предоставляет удобные визовые опции и разрешения на работу соискателям из стран, не входящих в Европейский союз, что способствует легальному и безопасному трудоустройству.

Многие компании инвестируют в свой персонал, предлагая обучающие программы. это позволяет неквалифицированным работникам приобретать новые навыки и продвигаться на более высокие должности, открывая путь к карьерному росту.