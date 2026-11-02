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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
3 мин

10 недорогих продуктов, которые укрепляют зубы, кости и волосы: их нужно есть как можно чаще

Наилучший результат приносит не отдельный продукт, а разнообразное питание. Сочетайте источники белка с овощами, крупами и продуктами, содержащими кальций.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие продукты содержат больше кальция

Какие продукты содержат больше кальция / © www.freepik.com/free-photo

Чтобы поддерживать крепкость костей, здоровье зубов и нормальный рост волос, не обязательно покупать дорогие добавки или экзотические продукты. В обычных магазинах доступны источники кальция, белка, железа и других питательных веществ, необходимых организму. По данным Национального института здоровья США, кальций является основным минеральным компонентом костей и зубов, а витамин D помогает организму его усваивать. Вот десять бюджетных продуктов, которые следует регулярно включать в рацион.

Какие продукты полезны для зубов и костей

  1. Творог. Это доступный источник белка, кальция и фосфора. Белок нужен для восстановления тканей, а кальций участвует в поддержании крепости костей и зубов. Сыр можно есть на завтрак, добавлять к запеканкам или готовить из него несладкие блюда.

  2. Кефир. Содержит кальций и белок, а также помогает разнообразить ежедневный рацион. Выбирайте напиток без добавленного сахара. Кефир удобно пить отдельно или использовать для приготовления соусов и холодных супов.

  3. Молоко. Один из традиционных продуктов для получения кальция. Его можно добавлять в каши, омлеты и напитки. Если молоко плохо усваивается, альтернативой могут являться безлактозные продукты.

  4. Сардины с косточками. Консервированная рыба, которую едят вместе с мягкими костями, содержит кальций, белок и определенное количество витамина D. Это удобный вариант для бутербродов, салатов и быстрого ужина.

  5. Капуста. Белокочанная капуста доступна в течение года и также может дополнить рацион кальцием. Капуста содержит витамин C, необходимый для образования коллагена — белка, входящего в состав соединительных тканей. Ее можно есть свежей, тушить или добавлять в супы.

Что есть для крепких волос

  1. Яйца. Содержат полноценный белок, витамины группы B и другие питательные вещества. Волосы состоят преимущественно из белка кератина, поэтому достаточное количество белка в рационе важно для его нормального роста. Яйца можно варить, запекать или добавлять в овощные блюда.

  2. Фасоль. Недорогой источник растительного белка, железа и фолатов. Железо участвует в переносе кислорода кровью, а его дефицит может сопровождаться выпадением волос. Фасоль добавляют к супам, салатам и рагу.

  3. Овсянка. Содержит растительный белок, железо и магний. Это доступный вариант для завтрака, который легко совмещать с яйцами, молочными продуктами или фруктами. Овсяная каша сама по себе не остановит выпадение волос, но может являться частью полноценного питания.

  4. Печень. Содержит железо, белок и витамин B12, необходимые для нормального кроветворения. Печень можно тушить с овощами или готовить в виде паштета. В то же время есть ее каждый день не нужно: она богата витамином A, избыток которого нежелателен. Во время беременности печень советуют избегать из-за высокого содержания этого витамина.

  5. Семена подсолнечника. Доступный источник белка, магния, цинка и витамина E. Цинк участвует во многих процессах обновления тканей, а магний важен для нормальной работы организма. Добавляйте небольшую горсть несоленых семян к салатам или кашам.

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