10 недорогих продуктов, которые укрепляют зубы, кости и волосы: их нужно есть как можно чаще

Чтобы поддерживать крепкость костей, здоровье зубов и нормальный рост волос, не обязательно покупать дорогие добавки или экзотические продукты. В обычных магазинах доступны источники кальция, белка, железа и других питательных веществ, необходимых организму. По данным Национального института здоровья США, кальций является основным минеральным компонентом костей и зубов, а витамин D помогает организму его усваивать. Вот десять бюджетных продуктов, которые следует регулярно включать в рацион.

Капуста. Белокочанная капуста доступна в течение года и также может дополнить рацион кальцием. Капуста содержит витамин C, необходимый для образования коллагена — белка, входящего в состав соединительных тканей. Ее можно есть свежей, тушить или добавлять в супы.

Сардины с косточками. Консервированная рыба, которую едят вместе с мягкими костями, содержит кальций, белок и определенное количество витамина D. Это удобный вариант для бутербродов, салатов и быстрого ужина.

Молоко. Один из традиционных продуктов для получения кальция. Его можно добавлять в каши, омлеты и напитки. Если молоко плохо усваивается, альтернативой могут являться безлактозные продукты.

Кефир. Содержит кальций и белок, а также помогает разнообразить ежедневный рацион. Выбирайте напиток без добавленного сахара. Кефир удобно пить отдельно или использовать для приготовления соусов и холодных супов.

Творог. Это доступный источник белка, кальция и фосфора. Белок нужен для восстановления тканей, а кальций участвует в поддержании крепости костей и зубов. Сыр можно есть на завтрак, добавлять к запеканкам или готовить из него несладкие блюда.

Яйца. Содержат полноценный белок, витамины группы B и другие питательные вещества. Волосы состоят преимущественно из белка кератина, поэтому достаточное количество белка в рационе важно для его нормального роста. Яйца можно варить, запекать или добавлять в овощные блюда.

Фасоль. Недорогой источник растительного белка, железа и фолатов. Железо участвует в переносе кислорода кровью, а его дефицит может сопровождаться выпадением волос. Фасоль добавляют к супам, салатам и рагу.

Овсянка. Содержит растительный белок, железо и магний. Это доступный вариант для завтрака, который легко совмещать с яйцами, молочными продуктами или фруктами. Овсяная каша сама по себе не остановит выпадение волос, но может являться частью полноценного питания.

Печень. Содержит железо, белок и витамин B12, необходимые для нормального кроветворения. Печень можно тушить с овощами или готовить в виде паштета. В то же время есть ее каждый день не нужно: она богата витамином A, избыток которого нежелателен. Во время беременности печень советуют избегать из-за высокого содержания этого витамина.