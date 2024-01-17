10 невероятных цветов, обладающих стойким ароматом: будут наполнять ваш сад до глубокой осени

Если вы мечтаете о саде, запахи которого стелются вокруг, а красота цветов будет пленить сердце, то следует выбирать именно эти цветы.
Именно зимой есть время, чтобы определиться и выбрать семена для сада своей мечты. Рассказываем, какие цветы наполнят вашу усадьбу невероятными ароматами и красотой.
Какие садовые цветы обладают стойким ароматом
- Роза. Наверное, нет такой клумбы, где бы не было этой королевы из всех благоухающих цветов. Ведь ее медовый аромат пленит и завораживает. Роза имеет много сортов, потому вы легко сможете выбрать даже несколько видов, чтобы оформить свой неповторимый сад.
- Лаванда. Это многолетнее растение, которое обладает не только непревзойденным запахом, но и целебными свойствами. Аромат этого цветка помогает расслабиться, снять стресс и головные боли. Она также имеет несколько сортов, важно выбирать тот, который подходит именно для вашего региона, чтобы растение хорошо переносило погодные условия и не погибло.
- Лилия. Это невероятно пышный и изысканный цветок с приятным сладковатым ароматом. Лилия имеет столько разновидностей и цветов, что голова идет кругом. Поэтому это растение должно обязательно быть в вашем саду, чтобы наполнять все вокруг невероятным благоуханием и красотой.
- Ирисы. В народе их называют петушками, они достаточно неприхотливы в уходе, устойчивы к засухе, имеют невероятный аромат и красивую разноцветную окраску цветов. В зависимости от сорта, эти цветы имеют разный запах – от свежего до насыщенного сладковатого.
- Петуния насчитывает более 35 видов. Этот цветок имеет приятный сладковатый аромат и множество оттенков, поэтому вы непременно сможете выбрать несколько сортов для своего райского сада.
- Алисум или бурачок – это растение с мелкими цветочками, которое имеет много видов и разноцветную окраску. Его медовый аромат очень привлекает пчел, поэтому ваш сад будет также приносить пользу и для опыления огородных культур.
- Душистый горошек. Название цветка говорит само за себя. Это растение имеет много видов и оттенков, у него невероятный аромат, оно относится к позднецветущим. Поэтому аромат вашего сада будет радовать до самой осени.
- Резеда душистая. Этот цветок используется в парфюмерии, как лилия, роза и лаванда. Она имеет нежный освежающий стойкий аромат, ее запах будет слышен далеко за пределами вашего сада.
- Гелиотроп. Это многолетнее растение, насчитывающее более трехсот видов, вы непременно сможете выбрать подходящее именно для своего сада. Ее цветы имеют сладковатый миндальный запах, поэтому понравятся всем, кто любит стойкие насыщенные ароматы.
- Тубероза. Аромат этого цветка можно услышать в самых дорогих духах именитых брендов. Что не удивительно, ведь это растение имеет один из самых приятных и сладких запахов в мире. К тому же она имеет невероятно красивый цвет, поэтому станет украшением для вашего сада.
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