10 ноября — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, чтобы вас не покинуло богатство

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 ноября, в православном календаре день памяти святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Апостол Эраст, которому обычно приписывается роль диакона в ранней Церкви, был одним из тех, кто распространял христианское учение в городах и селах Римской империи. В христианской традиции он упоминается как один из 70 апостолов. Он был известен своей глубокой верой и служением в Церкви.

Согласно церковным преданиям, Эраст был, вероятно, одним из тех, кто помогал святым апостолам, в частности апостолу Павлу, в проповеди Евангелия. Апостол Павел даже упоминает Эраста в посланиях (например, в Послании Римлянам), что свидетельствует о его значительной роли в ранней Церкви. По традиции, после распространения христианства в городах, Эраст служил архиепископом в одной из церквей. Его мученическая смерть была связана с тем, что он отказался отречься от веры в Иисуса Христа.

Олимп был также одним из 70 апостолов и наиболее известен как святой, служивший вместе с апостолом Павлом. Согласно церковным преданиям, Олимп проповедовал Евангелие в разных городах и был тесно связан с апостолом Павлом, помогая ему в служении. Он был одним из тех, кто основывал христианские общины и поддерживал их во времена гонений.

Церковная традиция считает Олимпа святым мучеником, хотя конкретные детали его мученической смерти в разных источниках могут отличаться. Его имя часто упоминается вместе с другими апостолами, и он почитается своей верой, смирением и служением.

Родион — еще один из 70 апостолов, упоминаемый в Новом Завете. Он был одним из первых, кто распространял христианское учение в разных частях Римской империи. Как и его собратья по апостольскому служению, Родион проповедовал Евангелие, обращая в христианскую веру многих людей. Согласно традиции, Родион тоже был мучеником, и его мученическая смерть была связана с отказом отречься от веры в Иисуса Христа. Он часто упоминается в списках святых апостолов, и его святость была признана Церковью за его преданность Христу.

Кроме Эраста, Олимпа и Родиона, вместе с ними на проповедь к разным народам шли и другие апостолы и ученики Христа, активно работавшие над распространением христианской веры. Их служение было тесно связано с апостольским движением и событием Пятидесятницы, когда Святым Духом были наделены апостолы для миссии в мире.

Согласно разным источникам, часть из этих апостолов была направлена в разные страны для распространения христианства: в Грецию, Малую Азию, Рим и даже дальше на запад и север. Они жили в условиях преследований и тяжких испытаний, что часто приводило к их мученической смерти. Святые апостолы Эраст, Олимп, Родион и их спутники почитаются в Православной Церкви и Католической Церкви как мученики и благовестники. Их служение и мученическая смерть считаются свидетельством их преданности Христу, и Церковь почитает их как примеры веры, смирения и жертвенности.

Приметы 10 ноября

Народные приметы 10 ноября / Фото: Unsplash

Иной вокруг будут мороз и снегопад.

Дует сильный ветер к вьюгу.

Вороны громко каркают до потепления.

Что завтра нельзя делать

Не следует отправляться в далекое путешествие, оно закончится совсем не так, как планировалось. Лучше не брать и не давать взаймы деньги – вас покинет богатство.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки пытались собрать за праздничным столом всю семью, верили, что это принесет счастье в дом. Также важно помочь тем, кто в этом нуждается.

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