10 ноября — какой церковный праздник, почему обязательно нужно делать добрые дела на Родиона

Завтра, 10 ноября, в православном календаре день памяти апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

Эраст был рожден в зажиточной семье, а впоследствии уже в взрослом возрасте стал учеником святого Павла. До этого момента он работал городским экономом в городе Коринфе. Он сопровождал Павла в его путешествиях и был с ним в тюрьме. Позже он стал епископом Тираны, где и умер в мире.

Олимп был одним из любимых учеников Павла, упоминающего его в своих посланиях. Он был одним из оставшихся с Павлом в Риме, когда другие отступили от него. Он также был одним из тех, кто поддерживал Павла в его последние часы перед казнью. Олимп был также мучеником за христианскую веру.

Родион был родственником Павла, которого он называет "моим сообществом" в послании к римлянам. Он был одним из первых проповедников Евангелия в Риме и основал там христианскую общину. Он также был мучеником за христианскую веру и похоронен в Риме.

Сосипатр был другом и сотрудником Павла, упоминающим его в своих посланиях. Он был родом из города Верея, где он перешел в христианство под влиянием проповеди Павла. Он сопровождал Павла в его путешествиях и помогал ему в проповеди. Он также был епископом Иконии, где он умер в мире.

Куарт или Кварт был также другом и сотрудником Павла, упоминающим его в своих посланиях. Он был родом из города Дерба, где он перешел в христианство под влиянием проповеди Павла. Он сопровождал Павла в его путешествиях и помогал ему в проповеди. Он также был епископом Береи, где и умер в мире.

Тертий был секретарем Павла, написавшим по его диктовке послание к римлянам. Он также упоминает себя в этом послании, приветствуя римских христиан. Он был одним из тех, кто сопровождал Павла в его путешествиях и помогал ему в проповеди. Он также был епископом Иконии, где он умер в мире.

Церковный праздник 10 ноября – день памяти святого мученика Ореста

Святой мученик Орест был врачом, жившим в III веке в городе Тиане в Каппадокии. Он был христианином и помогал многим больным и страдающим. Он также проповедовал Евангелие и обращал в христианство многих язычников. За это он был задержан и отведен к императору Диоклетиану, пытавшемуся соблазнить его обещаниями и угрозами, но Орест оставался верен Христу. Тогда император приказал его подвергнуть жестоким пыткам, но Орест не терял мужества и терпения. Он был избит, разорван крючками, сожжен огнем, брошен в кипящую воду, но Бог защищал его от смерти. Наконец, Орест был приведен в храм Аполлона, где ему приказали принести жертву идолу, но Орест отказался и пренебрежительно высказался о языческом боге. Тогда из храма вышел огромный змей, набросившийся на Ореста и укусивший его за шею. Орест умер, выразив свою любовь ко Христу. Его тело было похоронено христианами, а змей был уничтожен молнией.

Приметы 10 ноября

Народные приметы 10 ноября / Фото: Pexels

Иней на деревьях означает, что зима будет суровой.

Уже лежит снег – зима будет теплой, ветреной.

Стоит туман – к потеплению.

Что завтра нельзя делать

В старину считалось, что в этот день не стоит проводить генеральную уборку в доме и выносить из дома мусор. Считалось, что вместе с ним можно вынести семейное счастье. Не стоит занимать или брать деньги – можно нажить финансовые проблемы. Запрещено ссориться, особенно с родными. Конфликт может затянуться надолго.

Что можно делать завтра

Считалось, что любые хорошие дела, сделанные на Родиона, вернутся сторицей. День прекрасно подходит для примирения, а также приятных разговоров с семьей. Было принято носить только светлую чистую одежду, которая привлекает удачу.

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