Церковный праздник 10 ноября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 10 ноября, в православном календаре день памяти святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Эраст упоминается в нескольких посланиях св. апостола Павла. В Послании Римлянам он назван “доморядником города”, что указывает на его влиятельную административную должность в Коринфе (Рим. 16:23). Такой титул свидетельствует, что Эраст принадлежал к высокой социальной прослойке и имел доступ к политической верхушке города, что является редким явлением среди ранних христиан.

В церковной передаче Эраст после обращения становится помощником Павла, путешествует с ним и проповедует Евангелие в разных регионах. По древним источникам, он был поставлен епископом Панонии (некоторые традиции указывают также на Филиппы), где совершал служение и обратил многих ко Христу. Его память свидетельствует о постоянной деятельности в укреплении церковных структур.

Апостол Олимп упоминается святым Павлом в конце Послания Римлянам (Рим. 16:15). В отличие от Эраста, его общественный статус не описывается, однако традиция указывает на его принадлежность к ученикам Павла и участие в миссионерском труде. Более поздние жития сообщают, что Олимп был среди христиан, сопровождавших апостола Петра в Риме, и, по одной из версий, принял мученическую смерть вместе с ним.

Реклама

В раннехристианских источниках Родион предстает как лицо, близкое к апостолу Петру: во время гонения Нерона он вместе с группой римских христиан поддерживал апостола и отказался отречься от Христа. По преданию, Родион принял мученическую кончину в Риме — его казнили мечом во времена нероновских преследований.

Приметы 10 ноября

Народные приметы 10 ноября / © unsplash.com

Если 10 ноября тепло — зима будет поздней и мягкой.

10 ноября туман — скоро потеплеет.

Южный ветер — к затяжной осени.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям в этот день следует воздержаться от любой уборки и вынесения мусора, чтобы вместе с ненадобностью не “вымести” из дома благосостояние. Также не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу — погода может резко испортиться, сделав такую поездку неудачной и опасной.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки приносили в храм хлеб и соль, чтобы их освятить, а затем давали эти освященные дары домашнему скоту, чтобы он без потерь пережил зимнюю пору. Бытовало и другое поверье: если угостить таким хлебом с солью человека, с которым давно не удается найти общий язык, то между вами скоро наступит мир.