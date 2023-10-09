10 октября — какой церковный праздник, почему нельзя делиться костром и носить украшения

Сегодня, 10 октября, в православном календаре день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Они были родными братом и сестрой, жившими в IV веке в городе Никодима. Они приняли христианство и стали активно проповедовать веру посреди населения. За это они были задержаны и подвергнуты жестоким пыткам по приказу императора Максимилиана, преследовавшего христиан. Они твердо выдержали все мучения и не изменили своей вере, а наоборот, чудом спаслись от смертельных ловушек. Наконец Евлампий был обезглавлен, а Евлампия умерла от горя.

Церковный праздник 10 октября – день памяти мученика Феотекна

Мученик Феотекн был знаменитым военачальником в Антиохии при императоре Максимиане (305–311). Он принял христианство и стал защищать христиан от преследований. За это он был задержан и подвергнут жестоким пыткам, но не изменил своей вере. Он был обезглавлен по приказу императора и его тело было брошено на помойку. Однако Бог сохранил его мощи нетленными, и они стали источником чудес и благодати для верующих.

Приметы 10 октября

Народные приметы 10 октября / Фото: Pexels

На улице мокро – не будет еще снега до 4 ноября.

Ударил мороз – такая погода будет следующие 4 недели.

На вершинах ивы все еще есть зеленые листья – ждите ранней весной.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя плохо относиться к костру. Потому его пытались не тушить. Также запрещалось делиться с кем-нибудь огнем (например, от спички), потому что тогда из дома "уйдет" все счастье. Не рекомендуется носить украшения, особенно драгоценные, они притягивают в этот день к себе нечистую силу.

Что можно делать завтра

Было принято проводить игры у костра, особенно среди молодежи. Парни прыгали через пламя. Верили, что это помогает оставаться молодым и сильным. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от проблем со здоровьем и других неприятностей.

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