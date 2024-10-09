10 октября — какой церковный праздник, почему в этот день не следует носить украшения

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 октября, в православном календаре - день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии. Христианские святые, пострадавшие за веру в III или IV веке. Их жизнь и мученичество почитаются в православной и католической традициях.

Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. По легенде они происходили из семейства знатных христиан в городе Митилина (современный Лесбос). В то время, когда христианство было преследовано, Евлампий и Евлампия отказались отречься от своей веры. Они активно проповедовали христианство, за что были схвачены и подверглись пыткам.

После жестокой пытки и попытки принудить их к отречению, святые были казнены. Есть разные версии их смерти, но в целом считается, что они приняли погибель с достоинством.

Приметы 10 октября

Народные приметы 10 октября / Фото: Unsplash

Восточный или северный ветер до похолодания.

Рога луны повернуты на север — снег покроет сухую землю.

Весь день на западе небо чистое, дождя не будет.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день не стоит занимать кому-то спички или свечи, потому что с ними из семьи уходит тепло. Не следует носить украшения – они будут притягивать неприятности.

Что можно делать завтра

Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, в этот день сжигали старые вещи. А еще это благоприятное время для того, чтобы заняться домашними делами, особенно рукоделием.

Читайте также: