10 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии. Святые Евлампий и Евлампия родились в городе Никомидия (современная Турция) во времена императора Диоклетиана (конец III — начало IV века). Они были братом и сестрой, и с ранних лет воспитывались в христианской вере. По свидетельству источников, они имели благочестивый и праведный характер, были примером любви к Богу и ближним.

Во времена масштабных преследований христиан Диоклетианом брата и сестру арестовали за отказ приносить жертвы языческим богам. Их подвергали страшным пыткам, надеясь, что они откажутся от веры. Евлампий, мужественно выдерживая мучения, ободрял сестру, чтобы она не сломалась духовно. Евлампия, несмотря на страшные страдания, показывала исключительную стойкость, веру и любовь к Богу.

Их мученичество завершилось смертью от руки мучителей — они приняли смерть как проявление святости и верности Христу. Эта преданность стала примером для многих христиан в Никомидии и за ее пределами.

После смерти святых мучеников верующие начали наблюдать чудеса, происходившие из-за их покровительства. Их считали покровителями тех, кто страдает болезнями и преследованиями, а также помощниками в духовной борьбе.

Приметы 10 октября

Сухая погода — зима наступит поздно.

Гроза — зима будет короткой, бесснежной и теплой.

Дождь со снегом — январь будет теплым.

Что завтра нельзя делать

В этот день не следует занимать спички или свечи — можно избавиться от тепла и благополучия в доме. Запрещается также выносить мусор — можно с ним “вынести” успех.

Что можно делать завтра

К святым мученикам Евлампия и Евлампии обращаются во времена испытаний и отчаяния, прося о силе и выдержке. Они поддерживают тех, кто стремится укрепить свою веру и духовную стойкость. Народная мудрость 10 октября советует избавиться от отживших свой век вещей: их стоит не просто выбросить, а лучше сжечь, символически освобождая место для нового и очищая пространство от прошлого. Обязательно пекли в этот день медовое печенье — это приносило изобилие.