10 ошибок в июне, которые уничтожают будущий урожай: что категорически нельзя делать на огороде

Что нельзя делать в июне на огороде / © Associated Press

Июнь считается одним из самых важных месяцев для огородников и садоводов. Именно в этот период растения активно растут, формируют завязь и готовятся к плодоношению. От правильного ухода сейчас зависит не только количество, но качество будущего урожая. Многие огородники убеждены, что главной угрозой для растений неблагоприятная погода. Однако специалисты отмечают: гораздо чаще причиной низкой урожайности становятся ошибки в уходе, которых можно легко избежать. Об этом пишет сайт zprz.city.

Полив в самое жаркое время суток. Одна из самых распространенных ошибок — полив грядок в разгар дня. Под прямыми солнечными лучами вода быстро улетучивается, не успевая проникнуть в корни. Кроме того, влага на листьях может способствовать появлению ожогов. Лучшее время для полива — утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже.

Чрезмерное внесение азотных удобрений. Желание ускорить рост растений нередко приводит к обратному эффекту. Избыток азота стимулирует образование большого количества листьев и побегов, но тормозит формирование плодов. В результате растение с виду здоровое и красивое, однако урожайность заметно снижается.

Отсутствие подкормки во время цветения. В период цветения овощные культуры особенно нуждаются в дополнительном питании. Дефицит питательных веществ может привести к опадению цветов и слабому образованию завязи. Именно поэтому важно вовремя обеспечить растения необходимыми микроэлементами.

Игнорирование первых признаков появления вредителей. Июнь является благоприятным периодом для активного размножения тли, паутинного клеща и других опасных насекомых. На начальной стадии их легко контролировать, но промедление может обернуться серьезными потерями. Регулярный осмотр растений поможет вовремя выявить проблему и быстро устранить ее.

Слишком густая посадка культур. Когда растения растут слишком близко друг к другу, между ними ухудшается циркуляция воздуха и уменьшается доступ солнечного света. Такие условия создают питательную среду для развития грибковых заболеваний. Соблюдение рекомендуемых расстояний между растениями помогает избежать многих проблем.

Отказ от мульчирования. Мульча выполняет сразу несколько важных функций: удерживает влагу в почве, защищает корни от перегрева и сдерживает рост сорняков. Без защитного слоя земля быстрее пересыхает, а растения вынуждены тратить больше сил на выживание в жаркий период.

Несвоевременное удаление сорняков. Сорняки активно конкурируют с культурными растениями за воду, свет и питательные вещества. Если позволить им разрастаться, они могут существенно снизить урожайность даже хорошо ухоженных грядок. Прополку следует проводить регулярно, не дожидаясь массового распространения нежелательной растительности.

Отсутствие формования томатов и огурцов. Томаты и огурцы нуждаются в своевременном удалении лишних побегов и правильном формировании кустов. Если этого не делать, то растение будет направлять большую часть ресурсов на наращивание зеленой массы. В результате плодов будет меньше, а их созревание может затянуться.

Использование холодной воды для полива. Вода из скважины или колодца часто имеет слишком низкую температуру. Такой полив вызывает стресс у растений, поэтому они могут замедлить рост или даже сбросить завязь. Перед использованием воду лучше отстоять и дать ей нагреться до температуры окружающей среды.