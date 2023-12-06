10 причин, почему по мнению ученых нужно завести кота

Кошки удовлетворяют потребность в общении. Стереотип о том, что собаки нежнее кошек – это просто стереотип. На самом деле оказалось, что кошки могут быть такими же любящими, как собаки, особенно женщин. Австрийское исследование, проведенное в 2003 году, показало, что наличие кота эмоционально эквивалентно наличию романтического партнера.