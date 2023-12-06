10 причин, почему по мнению ученых нужно завести кота

Почему нужно иметь кота — объясняют ученые
Стоит ли не заводить кота, каждый решает индивидуально, но как свидетельствуют научные исследования, польза от наличия дома пушистого друга велика.
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Кошки удовлетворяют потребность в общении. Стереотип о том, что собаки нежнее кошек – это просто стереотип. На самом деле оказалось, что кошки могут быть такими же любящими, как собаки, особенно женщин. Австрийское исследование, проведенное в 2003 году, показало, что наличие кота эмоционально эквивалентно наличию романтического партнера.
- Кошки могут многое рассказать о вашей личности. Владельцы кошек, как показывают исследования более тихие и замкнутые владельцев собак, менее манипулятивны и более скромны. В то же время они насколько же заслуживают доверия, как и доверяют другим людям.
- Кошки помогут справиться с потерей близкого человека. Доказано, что коты помогают людям быстрее переживать потерю. Коты являются социальной опорой человека в трудные для него времена. Они отличные собеседники и "психотерапевты". Люди рассказывают, что часто разговаривают и своим питомцем, чтобы понять свои чувства, поскольку часто легче поговорить с тем, кто не реагирует и не может осудить, чем с другим человеком.
- Кошки помогают найти свою половинку. Если вы одинок и не можете договориться о свидании, заведите кота, советуют британские ученые. Один из опросов показал, что 82 % женщин больше привлекают мужчины, любящие животных. В другом опросе 90 процентов одиноких женщин отметили, что мужчины, у которых есть кошки, милее тех, у кого их нет.
- Хозяева кошек умны. Опрос британских владельцев домашних животных, проведенный Бристольским университетом в 2010 году, показал, что люди, владеющие котами, чаще имеют высшее образование, чем люди, любящие собак. Подобное исследование в 2014 году, в ходе которого было опрошено 600 студентов Висконсинского колледжа, также показало разумность владельцев кошек.
- Помогают лучше спать. Опрос проведенный в Великобритании показал, что люди, особенно женщины, предпочитают спать со своими кошками, чем со своими партнерами, и они даже отмечают, что спят лучше с кошкой, чем с человеком. В другом исследовании, проведенном Клиническим центром медицины сна Мэйо, 41 процент людей указали, что спали лучше благодаря своему питомцу.
- Здоровое сердце. Иметь любое домашнее животное полезно для сердца, особенно кота. Последние снижают уровень стресса, уменьшают уровень тревоги. Одно поглаживание кошки имеет огромный успокаивающий эффект. Исследование, которое проводилось в течение 10 лет, показало, что у владельцев кошек шансы умереть от сердечного приступа или инсульта на 30% меньше, чем у тех, кто не имеет кошек.
- Спасают от аллергии. Как ни странно звучит, некоторые ученые советуют в ожидании ребенка завести кота. Национальный институт здравоохранения опубликовал исследование, которое показало, что дети до года, контактировавшие с кошкой, имели меньшую вероятность развития аллергии, и не только аллергии на домашних животных. По словам Маршалла Плаута, доктора медицинских наук, руководителя отдела аллергических механизмов Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, значительный контакт с домашними животными на раннем этапе жизни защищает не только от аллергии на домашних животных, но и от других типов распространенных аллергий, таких как аллергия на пылевых клещей, амброзию и травы». И хотя кошачий паразит Toxoplasma gondii является угрозой для маленьких детей, эксперты утверждают, что, меняя кошачий лоток ежедневно и держа животное дома, вы будете защищены от аллергии.
- Иметь кота для защиты окружающей среды - лучший вариант чем иметь собаку. Исследование показало, что ресурсы, необходимые для кормления кота, намного меньше, чем те, которые нужны для собаки.
- Кошки могут буквально спасти вам жизнь. Известно много фактов, когда кошки спасают жизнь людей. Одна кошка в Соединенном Королевстве предупредила своего хозяина о грядущем эпилептическом нападении, кошка в Монтане разбудила двух своих хозяев, когда начала вытекать газовая труба. Если бы не вмешательство кота дом бы взорвался.
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