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10 причин, почему по мнению ученых нужно завести кота

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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10 причин, почему по мнению ученых нужно завести кота

Почему нужно завести кота

Почему нужно иметь кота — объясняют ученые

Стоит ли не заводить кота, каждый решает индивидуально, но как свидетельствуют научные исследования, польза от наличия дома пушистого друга велика.

  1. Кошки удовлетворяют потребность в общении. Стереотип о том, что собаки нежнее кошек – это просто стереотип. На самом деле оказалось, что кошки могут быть такими же любящими, как собаки, особенно женщин. Австрийское исследование, проведенное в 2003 году, показало, что наличие кота эмоционально эквивалентно наличию романтического партнера.

  2. Кошки могут многое рассказать о вашей личности. Владельцы кошек, как показывают исследования более тихие и замкнутые владельцев собак, менее манипулятивны и более скромны. В то же время они насколько же заслуживают доверия, как и доверяют другим людям.
  3. Кошки помогут справиться с потерей близкого человека. Доказано, что коты помогают людям быстрее переживать потерю. Коты являются социальной опорой человека в трудные для него времена. Они отличные собеседники и "психотерапевты". Люди рассказывают, что часто разговаривают и своим питомцем, чтобы понять свои чувства, поскольку часто легче поговорить с тем, кто не реагирует и не может осудить, чем с другим человеком.
  4. Кошки помогают найти свою половинку. Если вы одинок и не можете договориться о свидании, заведите кота, советуют британские ученые. Один из опросов показал, что 82 % женщин больше привлекают мужчины, любящие животных. В другом опросе 90 процентов одиноких женщин отметили, что мужчины, у которых есть кошки, милее тех, у кого их нет.
  5. Хозяева кошек умны. Опрос британских владельцев домашних животных, проведенный Бристольским университетом в 2010 году, показал, что люди, владеющие котами, чаще имеют высшее образование, чем люди, любящие собак. Подобное исследование в 2014 году, в ходе которого было опрошено 600 студентов Висконсинского колледжа, также показало разумность владельцев кошек.
  6. Помогают лучше спать. Опрос проведенный в Великобритании показал, что люди, особенно женщины, предпочитают спать со своими кошками, чем со своими партнерами, и они даже отмечают, что спят лучше с кошкой, чем с человеком. В другом исследовании, проведенном Клиническим центром медицины сна Мэйо, 41 процент людей указали, что спали лучше благодаря своему питомцу.
  7. Здоровое сердце. Иметь любое домашнее животное полезно для сердца, особенно кота. Последние снижают уровень стресса, уменьшают уровень тревоги. Одно поглаживание кошки имеет огромный успокаивающий эффект. Исследование, которое проводилось в течение 10 лет, показало, что у владельцев кошек шансы умереть от сердечного приступа или инсульта на 30% меньше, чем у тех, кто не имеет кошек.
  8. Спасают от аллергии. Как ни странно звучит, некоторые ученые советуют в ожидании ребенка завести кота. Национальный институт здравоохранения опубликовал исследование, которое показало, что дети до года, контактировавшие с кошкой, имели меньшую вероятность развития аллергии, и не только аллергии на домашних животных. По словам Маршалла Плаута, доктора медицинских наук, руководителя отдела аллергических механизмов Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, значительный контакт с домашними животными на раннем этапе жизни защищает не только от аллергии на домашних животных, но и от других типов распространенных аллергий, таких как аллергия на пылевых клещей, амброзию и травы». И хотя кошачий паразит Toxoplasma gondii является угрозой для маленьких детей, эксперты утверждают, что, меняя кошачий лоток ежедневно и держа животное дома, вы будете защищены от аллергии.
  9. Иметь кота для защиты окружающей среды  - лучший вариант чем иметь собаку. Исследование показало, что ресурсы, необходимые для кормления кота, намного меньше, чем те, которые нужны для собаки.
  10. Кошки могут буквально спасти вам жизнь. Известно много фактов, когда кошки спасают жизнь людей. Одна кошка в Соединенном Королевстве предупредила своего хозяина о грядущем эпилептическом нападении, кошка в Монтане разбудила двух своих хозяев, когда начала вытекать газовая труба. Если бы не вмешательство кота дом бы взорвался.

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Дата публикации
Просмотры
302
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