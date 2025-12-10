10 причин, почему стоит оставлять телефон за дверью уборной

Туалет / © pixabay.com

Многие автоматически берут телефон с собой в туалет, даже не задумываясь о рисках. Впрочем, все больше людей сознательно отказываются от этой привычки. Их мотивируют не только санитарные соображения, но и желание уменьшить зависимость от гаджетов, избежать лишнего стресса и сохранить здоровье.

Специалисты отмечают: туалет — одно из самых грязных пространств, а смартфон в руках только увеличивает контакт с микробами. Но это только начало списка причин, которые заставляют людей прятать телефон в сумку перед тем, как закрыть дверь ванной комнаты.

Почему люди перестают пользоваться телефоном в туалете

Минимизация контакта с микробами. Несмотря на то что около 75% людей признаются, что заходят в туалет со смартфоном, часть сознательно оставляет его снаружи. По данным American Journal of Infection Control, вентиляционные системы в ванной комнате могут переносить загрязненный воздух в другие помещения, способствуя распространению вирусов и бактерий. Короткая пауза от гаджетов. По исследованию Университета Гаррисбурга, среднестатистический человек проводит с телефоном более семи часов в день. Даже несколько минут без экрана помогают снизить перегрузку и восстановить концентрацию. Защита от случайных поломок. Смартфон легко уронить или намочить, а ремонт стоит дорого. Поэтому многие предпочитают не рисковать — особенно в общественных туалетах. Меньше боли в спине и проблем с осанкой. Увлекшись лентой соцсетей, люди незаметно для себя проводят в туалете значительно больше времени, чем нужно. Длительное сидение провоцирует дискомфорт и напряжение в спине. Желание не углублять зависимость от телефона. Согласно данным International Journal of Pharmaceutical Research, более 74% людей признают свою зависимость от смартфона. Отказ от него хотя бы в туалете помогает вернуть контроль над привычками. Фокус на планировании дня. Несколько минут без экрана — это шанс мысленно упорядочить дела, составить расписание или решить бытовые вопросы. Передышка для глаз. 2022 исследование показало, что постоянный взгляд в экран уменьшает частоту моргания и способствует синдрому сухого глаза. Туалетная пауза — небольшая, но полезная разгрузка. Экономия времени. У многих дни расписаны до минуты. Чтобы не «залипать» в ленте, люди сознательно убирают соблазн — и быстрее возвращаются к делам. Четкие рабочие границы. Психологи отмечают: не стоит «нести работу везде». Туалет может стать коротким тихим местом, где нет сообщений и рабочего давления. Потребность в нескольких минутах тишины. Для многих это маленькая возможность собрать мысли и выровнять дыхание. Даже короткая пауза без экрана помогает почувствовать себя спокойнее.

