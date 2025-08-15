- Дата публикации
10 продуктов до 100 калорий, которые помогут похудеть: список
Низкокалорийные продукты насыщают и помогают похудеть.
Существует немало продуктов, сытных, но при этом низкокалорийных. Это могут быть овощи, фрукты, белки или молочные продукты.
ТСН.ua собрал список из десяти вкусных и очень полезных продуктов до ста калорий.
Выбирайте продукты, не превышающие 100 калорий. Они не только не навредят фигуре, но богаты ветвями, обеспечат энергией и ощущением сытости.
Огурец – 16 ккал (100 г)
Этот овощ на 95% состоит из воды и прекрасно увлажняет и очищает организм.
Кабачок - 24 ккал (100 г)
Этот овощ быстро готовится, имеет мало калорий и хорошо подходит для блюд на пару или гриле.
Болгарский перец - 27 ккал (100 г)
Перец не только малокалорийный, но и богат витамином С. Он может быть как отличным перекусом, так и ингредиентом для салатов.
Клубника - 32 ккал (100 г)
Эта ягода – источник витамина С и антиоксидантов. Клубника еще и улучшает обмен веществ.
Морковь - 41 ккал (100 г)
Богата бета-каротином, который полезен для зрения и кожи. Этот овощ может быть идеальным перекусом как сырым, так и запеченным.
Грейпфрут - 42 ккал (100 г)
Этот цитрус известен как «жиросжигатель». Он регулирует уровень сахара в крови и помогает контролировать аппетит.
Апельсин - 47 ккал (100 г)
Апельсины стимулируют обмен веществ благодаря витамину С и эфирным маслам.
Яблоко - 52 ккал (100 г)
Содержит много клетчатки, что помогает дольше ощущать сытость. Кроме того, это естественный детокс для организма.
Натуральный йогурт без сахара – 60–70 ккал (100 г)
Молочный продукт, содержащий белок и пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют хорошему пищеварению. .
Яйцо вареное — 68 ккал (1 шт)
Полноценный белковый продукт, надолго насыщающий и поддерживающий мышцы во время похудения.
