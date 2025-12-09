10 растений с голыми корнями, которые эксперты советуют высаживать именно зимой

Посадка растений / © Associated Press

Растения с обнаженными корнями стремительно возвращаются в сферу садоводства, и специалисты советуют именно зимой пополнить ими свой сад. Специалисты объясняют: эти растения — только что выкопанные и проданные без контейнеров — дешевле, экологичнее и часто выносливее горшечных аналогов. Благодаря этому спрос на них существенно вырос.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Такие растения выкапывают в состоянии покоя и продают без земли, в виде корневой системы, готовой к пересадке непосредственно в грунт. До массового распространения садовых центров именно так и покупали большинство многолетних растений — завернутыми в простую бумагу и с минимальным объемом грунта. Несмотря на популярность пластиковых горшков, отдельные культуры — розы, живые изгороди — продолжали поступать в ассортименте именно в форме голых корней. Сегодня интерес распространяется и на другие многолетники.

Айстры. Обильно цветут до поздней осени, хорошо привлекают опылителей и заполняют цветные пробелы в саду .

Гаура «Сискийо Розовый». Засухоустойчивый многолетник, который обильно цветет и подходит для стиля коттеджного сада, обеспечивая яркое цветение в конце лета.

Люпин. Добавляет высоты и структуры благодаря высоким цветоносам. Специалисты советуют высаживать кластерами для более выразительного цвета.

Анемона «Онорин Жобер» Классическое многолетнее растение с белыми цветами, которое хорошо чувствует себя в полутени и различных типах почв. Имеет декоративные листья и цветет до конца лета.

Космос кровеносный (шоколадная космея) характеризуется темно-коричневыми бархатными цветами с шоколадным ароматом. Голокорневые образцы этого растения нежнее космеи, выращенные из семян, но нуждаются в защите от сильных морозов.

Helleborus «Pretty Ellen Spotted» Морозники — основа зимнего сада, ведь цветут в самые холодные месяцы и гармонично дополняют подснежники.

Шалфей «Базуин Темная Ночь» — выносливый кустарниковый многолетник с долгим периодом цветения, который активно привлекает опылителей.

Фруктовые кустарники. Малина, клубника и смородина хорошо растут в формате растений с оголенными корнями.

Розы. Классический вариант для такого типа посадки. Главный садовник Bowood House Дэвид Гласс советует перед посадкой сохранять корни влажными и защищенными, а также использовать средства для улучшения корнеобразования. После высадки он рекомендует обильный полив для лучшего старта.

Местные растения для живых изгородей. По словам Дэвида Гласса, посадка осенью и зимой позволяет корням укорениться до начала вегетации, что уменьшает потери и способствует энергичному росту.

Эксперты объясняют, что качество горшечных растений часто было недостаточным, а пластиковые горшки занимали много места и не подлежали переработке. Переход позволил уменьшить использование пластика и улучшить качество саженцев. Голокорневые многолетники отличаются выносливостью, большей зрелостью и морозостойкостью.

Специалисты рекомендуют высаживать их осенью или зимой, между периодами мороза. В холодный сезон корни успевают укрепиться до старта вегетации. Пересадка в теплые месяцы создает дополнительный стресс и риск высыхания корней, тогда как зимой такие риски значительно меньше.

Посадка также физически проще: нужна меньшая яма, а для живых изгородей можно выкопать одну длинную траншею. В случае масштабных работ растения с голыми корнями удобнее покупать большими партиями — это дешевле и их легче транспортировать.

Напомним, неправильная зимняя обрезка может полностью лишить растения весеннего цветения. Эксперт отмечает: некоторые кустарники категорически нельзя срезать в декабре.