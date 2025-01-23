Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

10 самых урожайных сортов помидоров, которые уже нужно искать

10 самых урожайных сортов помидоров, которые уже нужно искать

Самые урожайные сорта помидоров

Названы самые урожайные сорта помидоров

Самые урожайные сорта помидоров: выберите свой идеальный вариант

Вторая половина зимы – период, когда огородники начинают покупать семена будущего урожая. Выбор сорта помидоров для выращивания является ключевым фактором получения богатого урожая. На смену известным сортам, как Бычье сердце, Санька, Космонавт Волков, Де-Барао, Волгоградский приходят новые, улучшенные сорта
Эксперты предлагают такие продуктивные соры помидоров, отличающиеся высокой урожайностью и стойкостью к болезням.

1. Легенда Тарасенко

Этот сорт из авторской коллекции известен своей высокой урожайностью и длительным периодом плодоношения, который продолжается до самых заморозков.

Особенности:

  • Плоды алые, цилиндрической формы с острым кончиком, весом около 100 г.
  • Кожица плотная, что предотвращает растрескивание плодов.
  • Урожайность достигает 20 кг с квадратного метра.
  • Растение индетерминантное, высотой до 2 метров, требует подвязки и пасынкования.
  • Сорт универсален: подходит как для свежего употребления, так и для переработки.

2. Манимейкер

Этот высокорослый сорт считается одним из самых продуктивных, особенно в условиях теплицы.

Достоинства:

  • Плоды округлые, среднего размера, весом около 100 г, расположены в кистях по 12 штук.
  • Вкус сладковатый с легкой кислинкой.
  • Урожайность составляет 27 кг с квадратного метра.
  • Помидоры покрыты упругой кожурой, что предотвращает растрескивание даже после тепловой обработки.
  • Сорт идеален для салатов и заготовок.

3. Медвежонок лапа

Этот сорт славится своей неприхотливостью, засухоустойчивостью и высокой урожайностью.

Особенности:

  • Плоды крупные, плоскоокруглые, с гладкой глянцевой шкуркой красного цвета.
  • Урожайность может достигать 30 кг с квадратного метра.
  • Растение индетерминантное, требует подвязки и формовки.
  • Сорт подходит для летних салатов и переработки, но из-за большого размера плоды не подходят для консервирования целиком.

4. Славянский шедевр

Среднеспелый сорт ценится за свои большие плоды и универсальность.

Преимущество сорта

  • Большие сочные плоды весом до 800 г со сладким вкусом.
  • Растения высокорослые, нуждаются в подвязке и формовке.
  • Сорт отлично подходит для салатов и свежего потребления.
  • Урожайность составляет 15–18 кг с квадратного метра.

5. Корниевский

Этот сорт известен своей стойкостью к болезням и отличной урожайностью.

Особенности:

  • Большие плоды с насыщенным красным цветом весом до 500 г.
  • Мясистая структура делает их идеальными для салатов.
  • Устойчив к фитофторозу и неблагоприятным погодным условиям.
  • Подходит для выращивания в открытом грунте.

Остальные урожайные сорта, которые рекомендуют специалисты.

6 . Большая слива

Этот среднеспелый сорт по праву считается одним из лучших по урожайности. С одного куста можно собрать до 20 кг плодов!

Особенности:

  • Плоды плотные, имеют хороший вид и велик размер.
  • Устойчив к фитофторозу и корневой гнили.
  • Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.
  • Хорошо сохраняется, что делает его идеальным для продажи или транспортировки.

7. Сахарный бизон

Этот сорт привлекает своей неприхотливостью и универсальностью. Его часто выбирают как опытные садоводы, так и новички.

Достоинства:

  • Плоды обладают насыщенным сладким вкусом, что делает их идеальными для салатов.
  • Легко переносит колебания температур, поэтому подходит для регионов с изменяющимся климатом.
  • Высокая урожайность и стойкость к вредителям.

8. Лимонные дольки

Если вы ищете сорт для засолки или консервации, этот вариант станет отличным выбором.

Характеристики:

  • Кусты формируют плоды гроздьями, что выглядит очень эстетично.
  • Один куст может дать до 10 кг урожая.
  • Отмечается стойкостью к болезням и легкостью в уходе.

9. Вызывающая Мэри

Этот сорт особенно популярен благодаря своей скороспелости. Он позволяет получить урожай раньше большинства других сортов.

Особенности:

  • Большие плоды с минимальным количеством семян.
  • Подходит для изготовления соусов и паст благодаря мясистой текстуре.
  • Кусты достигают 1,5 метра в высоту, поэтому нуждаются в подвязке.

10. Шейк

Это раннеспелый сорт, который прекрасно адаптируется к разным условиям выращивания.

Достоинства:

  • Плоды мясистые, с плотной кожурой, что защищает их от растрескивания.
  • Идеально подходит для теплиц и выращивания в полутени.
  • Высокая стойкость к таким болезням, как фузариоз и вертициллез.

Почему важно правильно выбрать сорт помидоров

Выбор сорта зависит от многих факторов: климатических условий, способа выращивания (в открытом грунте или теплице), целей использования (свежее потребление, консервация, приготовление соусов) и даже вашего опыта в садоводстве. Некоторые сорта приспособлены к засушливым условиям, другие – устойчивы к болезням, а третьи дают рекордные урожаи при минимальном уходе.

Читайте также:

 

 

Похожие темы:

Следующая публикация