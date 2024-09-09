10 сентября – какой церковный праздник, что нельзя делать женщинам, чтобы не навлечь слезы и беды

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 сентября, в православном календаре день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Они были сестрами, родом из Севастии в Малой Азии (современная Турция). Они происходили из христианской семьи и вели благочестивую жизнь. Во время правления императора Диоклетиана, активно преследовавшего христиан, эти три сестры стали объектом преследований.

Минодора отличалась своей преданностью Христу и непоколебимой верой. Как и ее сестры, она подверглась пыткам и отказалась отречься от своей веры, что привело к ее мученической смерти.

Митродор часто участвовал в христианских службах и помогал бедным. После того как ее задержали за христианские убеждения, ее подвергли жестоким пыткам. Она проявила великие духовные силы и отказалась отказаться от своей веры.

Известно, что Нимфодор также был мученицей за свою веру. Ее постоянная преданность Христу и стойкость во время преследований были причинами, по которым она была приговорена к смерти.

Все три святые сестры были казнены, вероятно, из-за отрубления головы. Они считаются священными мученицами и их подвиги являются примером глубокой веры и стойкости во времена гонений.

Приметы 10 сентября

Народные приметы 10 сентября / Фото: Unsplash

Кошка греется на солнце – в ближайшие дни будет теплая погода.

На рябине много ягод — к зиме.

Мало ягод на рябине – осень будет сухой.

Что завтра нельзя делать

Женщинам в этот день запрещалось ссориться с мужчинами. Существовало поверье, согласно которому, иначе они будут плакать и сетовать в течение 3 месяцев. Также не рекомендуется быть жадным, жадничать, не помогать — так вы останетесь без финансовой поддержки в будущем.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот период особую целительную силу обладает водой, особенно из источника. Потому ею пытались умываться, на ней готовили блюда. Также важно в этот день отпустить все прошлые оскорбления, чтобы жить счастливо.

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