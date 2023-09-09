10 сентября — какой церковный праздник, почему нужно слушать свою интуицию и разговаривать с рябиной

Завтра, 10 сентября, в православном календаре – день памяти святителей Петра и Павла. Они были епископами в Никее, где тогда правил царь Лев Исаврянин. Он был известен тем, что устраивал сильнейшие гонения за христианами. Петр всегда защищал веру во Христа и всех христиан. Он проповедовал Слово Божие и обращал народ. За это его умертвили. О жизни Павла известно очень мало. Мы знаем только, что он проповедовал христианство, за что его казнили.

Церковный праздник 10 сентября — день памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

Мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора были тремя родными сестрами-христианками, жившими в IV веке в Малой Азии. Они решили сохранить девичью жизнь и не жениться, но посвятить себя Богу. За это их приговорил к смерти римский правитель Фронтон, преследовавший христиан.

По легенде, Фронтон сначала приказал бросить сестер в огонь, но огонь не задел их. Затем он приказал закопать их в землю по шею и бросать на них камни, но камни возвращались назад и ранили солдат. Наконец он приказал пробить им грудь копьями, и тогда они умерли.

Они являются покровительницами благотворительности, чистоты и девства. Их также уважают как покровительниц в трудных обстоятельствах и болезнях.

Приметы 10 сентября

Народные приметы 10 сентября / Фото: pixabay.com

В лесу на черноплодной рябине видно много ягод – ждите дождливую осень, мало – осень будет сухой.

У диких зверей шубка негустая – зима будет тихой и мягкой.

Поставить в доме веточку черноплодной рябины – к счастью.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось хвастаться, особенно, если вас ждет тяжелое испытание. Для дальнего путешествия день считался неблагоприятным, поэтому начало поездки лучше отложить на другой день. Считается, что иначе вас будут ждать только неприятности в дороге. Нельзя лениться или работать полусилы — говорили, что всех, кто лежит на кровати, ждут финансовые затруднения.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что 10 сентября – это день, когда нужно слушать не свой ум, а свое сердце, поэтому следуйте интуиции. Она вас точно не подведет. А еще в древности начинали заниматься заготовкой на зиму. Срезали веточки черноплодной рябины, которая, как считалось, в этот день обладает целебными свойствами. Девушки даже шли к дереву и разговаривали с черноплодной рябиной, рассказывая свои заветные желания. Верили, что тогда оно обязательно сбудется.

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