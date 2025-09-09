Церковный праздник 10 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 10 сентября, в православном календаре день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Минодора считается старшей среди трех сестер. С юных лет она отличалась глубокой верой и благочестием. Минодора вместе с сестрами решила посвятить свою жизнь Христу, воздерживаясь от мирских удовольствий и браков.

Митродора — средняя сестра. Она поддерживала сестер в духовном служении и известна своей отвагой и непоколебимостью в вере. В житии отмечено, что именно благодаря ее решимости все три сестры смогли остаться непоколебимыми перед лицом преследователей.

Нимфодора — самая молодая сестра. Она также была святой и отличалась кротостью и смирением. Легенды подчеркивают ее способность вдохновлять людей своей верой даже в самые трудные моменты.

Сестры были арестованы за исповедание христианской веры. Их подвергали пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа, но все они остались верны своей вере. В конце концов они приняли мученическую смерть за свою веру.

Приметы 10 сентября

Облака низкие и тяжелые — к дождю.

Ясное небо — на теплую осень.

Утром туман — к ясному дню.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость в этот день советует поддерживать порядок в доме и не зашторивать окна, ведь считается, что солнечный свет обладает особой энергетической силой.

Что можно делать завтра

В народе 10 сентября традиционно собирали рябину: ее сушили, варили варенье и готовили целебные настойки. Издавна эта ягода считалась оберегом и растением с лечебными свойствами, поэтому рябину обязательно сажали возле дома. Гроздья, оставленные на подоконнике или на столе в этот день, приносили в дом радость и благополучие, а веточка над входом по верованиям способна защитить от недобрых людей.