10 цветов, которые принесут удачу и процветание: что посадить в саду в 2026 году

В новом сезоне садоводы все чаще обращают внимание не только на внешний вид растений, но и на символику, которую они несут. В разных культурах мира цветы издавна считались источником удачи, благополучия и положительной энергии.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Специалисты отмечают: многие «счастливые» цветы не требуют сложного ухода и хорошо чувствуют себя как в открытом грунте, так и в контейнерах. Они подходят и для начинающих, и для опытных садоводов.

Бархатцы (тагетес) считают символом достатка и оптимизма. Яркие цветы, по народным представлениям, помогают отгонять негатив и привлекают удачу. Лучше всего растут во влажной, хорошо дренированной почве и нуждаются в поливе в засушливые периоды.

Жасмин ассоциируется с любовью, гармонией и духовным покоем. Его аромат делает сад уютнее, а растение хорошо приживается в плодородной почве при условии регулярного увлажнения.

Хризантемы во многих культурах символизируют долголетие и материальное благополучие. Они любят питательную почву и стабильный полив в период активного роста.

Орхидеи олицетворяют роскошь и достаток, их обычно выращивают в специальном субстрате, поливая только после подсыхания компоста.

Пионы издавна считают цветами чести, романтики и процветания. Они особенно ценятся в практиках фэн-шуй и требуют умеренного полива весной и в начале лета.

Подсолнухи символизируют жизненную силу, счастье и энергию. Растение хорошо растет на солнечных участках и нуждается в регулярном поливе, особенно во время укоренения.

Лотос — сакральный цветок, олицетворяющий чистоту и духовный рост. Его выращивают в воде, обеспечивая достаточную глубину и полное солнечное освещение.

Лаванда известна не только ароматом, но и символикой удачи и благополучия. Она неприхотлива, любит хорошо дренированную почву и умеренный полив.

Гибискус в восточных традициях связывают с богатством и славой. Яркие цветы придают саду экзотический вид и нуждаются в регулярном увлажнении.

Циннии еще с викторианских времен символизируют дружбу и постоянство. Считается, что их насыщенные цвета привлекают положительную энергию и успех.

