Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

10 цветов, которые принесут удачу и процветание: что посадить в саду в 2026 году

Часть «счастливых» растений неприхотлива в уходе и хорошо растет в различных условиях. Какие именно растения стоит посадить в 2026 году — читайте дальше.

Гибискус

Гибискус / © ТСН

В новом сезоне садоводы все чаще обращают внимание не только на внешний вид растений, но и на символику, которую они несут. В разных культурах мира цветы издавна считались источником удачи, благополучия и положительной энергии.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Специалисты отмечают: многие «счастливые» цветы не требуют сложного ухода и хорошо чувствуют себя как в открытом грунте, так и в контейнерах. Они подходят и для начинающих, и для опытных садоводов.

  • Бархатцы (тагетес) считают символом достатка и оптимизма. Яркие цветы, по народным представлениям, помогают отгонять негатив и привлекают удачу. Лучше всего растут во влажной, хорошо дренированной почве и нуждаются в поливе в засушливые периоды.

  • Жасмин ассоциируется с любовью, гармонией и духовным покоем. Его аромат делает сад уютнее, а растение хорошо приживается в плодородной почве при условии регулярного увлажнения.

  • Хризантемы во многих культурах символизируют долголетие и материальное благополучие. Они любят питательную почву и стабильный полив в период активного роста.

  • Орхидеи олицетворяют роскошь и достаток, их обычно выращивают в специальном субстрате, поливая только после подсыхания компоста.

  • Пионы издавна считают цветами чести, романтики и процветания. Они особенно ценятся в практиках фэн-шуй и требуют умеренного полива весной и в начале лета.

  • Подсолнухи символизируют жизненную силу, счастье и энергию. Растение хорошо растет на солнечных участках и нуждается в регулярном поливе, особенно во время укоренения.

  • Лотос — сакральный цветок, олицетворяющий чистоту и духовный рост. Его выращивают в воде, обеспечивая достаточную глубину и полное солнечное освещение.

  • Лаванда известна не только ароматом, но и символикой удачи и благополучия. Она неприхотлива, любит хорошо дренированную почву и умеренный полив.

  • Гибискус в восточных традициях связывают с богатством и славой. Яркие цветы придают саду экзотический вид и нуждаются в регулярном увлажнении.

  • Циннии еще с викторианских времен символизируют дружбу и постоянство. Считается, что их насыщенные цвета привлекают положительную энергию и успех.

Напомним, эксперты назвали растения, которые быстро разрастаются и трудно уничтожаются, могут навредить дому.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

