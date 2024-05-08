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10 важных вещей, которым нужно научить ребенка до 10 лет, чтобы он вырос успешной личностью

10 важных вещей, которым нужно научить ребенка до 10 лет, чтобы он вырос успешной личностью

Что должен уметь ребенок до 10 лет / Фото: Freepik

Психологи уверяют, что правильное воспитание и личный пример помогут детям вырасти уверенными в себе и счастливыми людьми.

Рассказываем, каким десяти вещам нужно научить ребенка до 10 лет, ссылаясь на ресурс Вrightside.

Что должен знать ребенок до 10 лет, чтобы вырасти успешной личностью

  • Надо уважать как девочек, так и мальчиков. Ребенку необходимо рассказывать, что уважение является ключевой чертой в налаживании крепких отношений между людьми любого пола.
  • Не бояться совершить ошибку. Следует объяснять ребенку, если он не будет делать ошибок, то не получит необходимых знаний и навыков, поэтому не нужно бояться ошибок, потому что без них никогда не узнаешь, как правильно.
  • Знания важнее оценок. Не всегда высокая оценка равна хорошим знаниям. Нужно правильно настраивать детей на процесс обучения, чтобы они не расстраивались из-за недостаточно высоких баллов.
  • Родителей всегда можно просить о помощи. Стоит заверить своего ребенка, что он всегда может на вас положиться, что бы ни случилось. И вы можете вовремя помочь ему в любой ситуации, не читая нотаций за совершенные ошибки.
  • Уметь постоять за себя. Детям нужно знать, что они имеют право на свое мнение, поэтому должны отстаивать его даже перед взрослыми.
  • Не делать того, что не нравится ради одобрения. Ребенок вырастет с адекватной самооценкой, если будет уметь отстаивать свои убеждения и не будет делать того, к чему его склоняют другие.
  • Задавать вопросы – это нормально. Если что-то непонятно, нужно обязательно спросить, чтобы в дальнейшем не возникало противоречий и недоразумений. Следует убедить ребенка не бояться переспрашивать в случае необходимости.
  • Говорить учителю или взрослым, когда чувствуешь себя плохо. Необходимо объяснить своему ребенку, что здоровье превыше всего, поэтому нужно обязательно сообщать взрослым о плохом самочувствии, чтобы они смогли вовремя отреагировать и помочь.
  • Уважать окружающую среду. Родители должны показывать ребенку своим примером, что природу надо беречь и уважать окружающую среду. Следует научить ребенка не сорить, не уничтожать растительность, убирать у подворья и т.д.
  • Научить говорить "нет". Отстаивание личных границ – ключевой навык для успеха и счастья во взрослой жизни. Поэтому родителями надо приучать ребенка говорить "нет" всему, что его подавляет, нарушает внутреннее спокойствие и равновесие.

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