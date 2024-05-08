10 важных вещей, которым нужно научить ребенка до 10 лет, чтобы он вырос успешной личностью

Психологи уверяют, что правильное воспитание и личный пример помогут детям вырасти уверенными в себе и счастливыми людьми.
Рассказываем, каким десяти вещам нужно научить ребенка до 10 лет, ссылаясь на ресурс Вrightside.
Что должен знать ребенок до 10 лет, чтобы вырасти успешной личностью
- Надо уважать как девочек, так и мальчиков. Ребенку необходимо рассказывать, что уважение является ключевой чертой в налаживании крепких отношений между людьми любого пола.
- Не бояться совершить ошибку. Следует объяснять ребенку, если он не будет делать ошибок, то не получит необходимых знаний и навыков, поэтому не нужно бояться ошибок, потому что без них никогда не узнаешь, как правильно.
- Знания важнее оценок. Не всегда высокая оценка равна хорошим знаниям. Нужно правильно настраивать детей на процесс обучения, чтобы они не расстраивались из-за недостаточно высоких баллов.
- Родителей всегда можно просить о помощи. Стоит заверить своего ребенка, что он всегда может на вас положиться, что бы ни случилось. И вы можете вовремя помочь ему в любой ситуации, не читая нотаций за совершенные ошибки.
- Уметь постоять за себя. Детям нужно знать, что они имеют право на свое мнение, поэтому должны отстаивать его даже перед взрослыми.
- Не делать того, что не нравится ради одобрения. Ребенок вырастет с адекватной самооценкой, если будет уметь отстаивать свои убеждения и не будет делать того, к чему его склоняют другие.
- Задавать вопросы – это нормально. Если что-то непонятно, нужно обязательно спросить, чтобы в дальнейшем не возникало противоречий и недоразумений. Следует убедить ребенка не бояться переспрашивать в случае необходимости.
- Говорить учителю или взрослым, когда чувствуешь себя плохо. Необходимо объяснить своему ребенку, что здоровье превыше всего, поэтому нужно обязательно сообщать взрослым о плохом самочувствии, чтобы они смогли вовремя отреагировать и помочь.
- Уважать окружающую среду. Родители должны показывать ребенку своим примером, что природу надо беречь и уважать окружающую среду. Следует научить ребенка не сорить, не уничтожать растительность, убирать у подворья и т.д.
- Научить говорить "нет". Отстаивание личных границ – ключевой навык для успеха и счастья во взрослой жизни. Поэтому родителями надо приучать ребенка говорить "нет" всему, что его подавляет, нарушает внутреннее спокойствие и равновесие.
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