10 вещей, которые должны быть в рюкзаке школьника: как приучить ребенка складывать его самостоятельно

Что нужно обязательно класть в рюкзак школьника / © www.freepik.com/free-photo

Собрать школьный рюкзак — дело не менее важное, чем выполнить домашнее задание. От того, насколько правильно и полноценно ребенок подготовится, зависит его настроение, организованность и успеваемость в школе. А во избежание утренней суеты, стоит знать перечень вещей, которые всегда должны быть в рюкзаке школьника.

Учебники и тетради. Главное правило — собирать только те, которые нужны по расписанию. Это научит ребенка планировать свой день и уменьшает вес рюкзака.

Ручки и карандаши. Стоит иметь пенал, где будет не менее двух ручек и простой карандаш, такой запас пригодится, если одна вдруг перестанет писать.

Резинка и точилка. Даже мелкие детали помогают избегать стресса на уроках. Ластик лучше выбрать мягкий, а точилку — с контейнером.

Линейка нужна не только математике, но и на уроках труда или рисования. Лучше брать пластиковую, чтобы не сломалась.

Дневник помогает ребенку не забыть домашнее задание и учит самостоятельности.

Салфетки бумажные и влажные. Чистые руки — залог здоровья. Особенно актуально после перерыва или перекуса.

Бутылка воды. Питьевой режим важен для концентрации и энергии. Лучше брать небольшую бутылку, которую удобно носить.

Ланч-бокс с перекусом, который придаст сил и поможет избежать переутомления.

Маска или антисептик. Особенно эти вещи важны в холодный сезон или в период повышенной заболеваемости.