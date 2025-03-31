10 вещей, которые ни в коем случае нельзя хранить в пластиковых контейнерах и пакетах

Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», какие вещи лучше не хранить в пластиковых пакетах и контейнерах, потому что можно нанести им непоправимый вред.

Кожаные изделия могут прилипнуть к пластику и повредиться, поэтому не следует хранить такие вещи в пакетах из этого материала. В контейнере может скапливаться влага, поэтому на коже появятся трещины.

Фотографии во влажной теплой среде могут повредиться, слипнуться или выгореть, поэтому их нельзя класть в пластиковые пакеты и контейнеры. Для хранения фотографий можно использовать какие-либо альбомы или специальные коробки — боксы.

Электроника во влажной среде может повредиться, а пластик не пропускает воздух и накапливает влагу. Потому лучше не хранить эти вещи в контейнерах и пакетах из такого материала.

Одежда и ткани. Не стоит хранить одежду, особенно зимнюю, в пластиковых пакетах. Ведь внутри во влажной среде могут появиться плесень, неприятные запахи и пятна. Пластик не пропускает воздух, из-за чего ткань не будет «дышать» и на ней появится плесень.

Важные документы также не следует хранить в пакетах или контейнерах из пластика, потому что влага и отсутствие циркуляции воздуха не наилучшим образом на них будут влиять. Бумага документов может повредиться или на ней появится плесень. Для хранения документов можно использовать бумажные боксы, деревянные коробки или тканевые мешки.

Химические вещества нельзя хранить в контейнерах и пакетах из пластика. Это может привести к опасным химическим реакциям. К тому же, пакет может разорваться и химикаты попадут в окружающую среду.

Еду не следует хранить в пластиковых контейнерах и пакетах, она быстро испортится из-за активного размножения бактерий во влажной среде. Такими продуктами достаточно просто отравиться.

Корм для животных. Пищу для животных не следует хранить в пластиковых емкостях. Для этого есть специальные металлические контейнеры.

Влажные вещи. Если хранить влажные вещи в пластиковых пакетах или контейнерах, на них могут появиться пятна от плесени и неприятный запах. Сначала вещи нужно высушить, а затем положить на хранение в коробку или тканевый мешок, где будет циркулировать воздух и не будет накапливаться влага.