10 января – какой церковный праздник, что нужно сделать, чтобы достичь в новом году любых вершин

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 января, в православном календаре день памяти святителя Григория. Он был архиепископом Ниневии, столицы Ассирийской империи, и жил в IV веке. как ассирийцы и халдеи.

Святой Григорий родился в семье благочестивых христиан, но его семья была одной из редких христианских семей в то время в Ниневии.

Святой Григорий Нинский стал архиепископом Ниневии, где активно работал над распространением христианства среди языческого населения. Одним из величайших его достижений было проповедование и крещение в Ниневии. царь Ассирии, изначально являвшийся язычником, после многочисленных чудес и влияния проповеди святителя Григория приняло христианство.

Святой Григорий Нинский также был великим теологом и ученым. Его учение касалось многих аспектов христианского вероучения, в частности, догматов о Святой Троице.

Церковный праздник 10 января – день памяти святых Пратулинских мучеников и святого преподобного Маркияна

Пратулинские мученики — это группа 13 христиан, ставших мучениками за веру в конце XVII века на территории современной Беларуси, в Пратулине (современная Польша). конфликте из-за религиозных различий, а также из-за политических и социальных обстоятельств.

В XVIII веке в Беларуси, которая была частью Речи Посполитой, происходили тяжелые конфликты между православными и католиками. В середине XVIII века польское правительство начало активно навязывать католицизм местному православному населению, что привело к серии гонений. в районе Пратулин произошли трагедии, известные как Пратулинские. мученики.

13 мужчин, в частности крестьяне и простые люди, были казнены за свою преданность католической вере. замучены солдатами во время одного из наиболее известных актов религиозных гонений.

Святой Маркиан родился в IV веке в семье христиан, но подробности его детства и молодости не сохранились. Согласно церковным источникам, еще в раннем возрасте он осознал, что призвание его жизни заключается в служении Богу. принял решение стать монахом и поступить в монастырь.

Маркиан вел строгую монашескую жизнь, постоянно стремясь к духовному совершенству. себя служению Богу.

Известно, что он пережил много соблазнов и трудностей, но всегда оставался преданным своему монашескому призванию.

Святой Маркиан оказал большое влияние на духовную жизнь своей эпохи. бороться с грехами и соблазнами, а также как искать Бога во всех аспектах жизни.

Преподобный Маркиян завершил свою земную жизнь в мире, оставив после себя славу святого.

Приметы 10 января

Народные приметы 10 января / Фото: Unsplash

Мокрый снег или дождь будет большой урожай зерна.

Безветренная погода к урожайному сезону.

Поднялась снежная метель – ждите сильного похолодания.

Что завтра нельзя делать

Чтобы не было голода и бедности, не стоит в этот день выбрасывать в мусорное ведро хлебные крошки, их лучше отдать животным.

Что можно делать завтра

Чтобы в этом году достичь любых вершин и поставленных целей, нужно провести этот день в кругу близких и родных. Семейный ужин — важный элемент украинских традиций, без которого невозможно представить жизнь наших предков.

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