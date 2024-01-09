10 января — какой церковный праздник, почему упавшую ложку нельзя поднимать до следующего утра

Завтра, 10 января, в православном календаре – день памяти святителя Григория. Его знают также как Григория Богослова или Григория Назианзина. Он был византийским богословом и ритором, епископом Назианза и Сасима, константинопольским патриархом, одним из отцов церкви, великим христианским святым. Родился около 330 года в Арианге, Каппадокии, в семье благочестивых христиан. Его отец, Григорий Старший, был епископом Назианза, а его мать, Нонна, была двоюродной сестрой святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

Григорий Богослов учился в лучших школах Александрии и Афин, где встретил своего друга и собогослова Василия Великого. Они вместе проповедовали против арианской ереси, отрицавшей Божество Христа и Святого Духа. Григорий Богослов написал множество произведений, в которых он защищал православную веру и раскрывал тайны Святой Троицы. Он также был известен своими прекрасными стихами и проповедями, за что его назвали Богословом. Он умер около 390 в Арианге, где провел последние годы своей жизни в молитве и писательстве.

Приметы 10 января

Народные приметы 10 января / Фото: Pexels

Южный ветер – к частым грозовым дождям в июне.

На верхушках деревьев сидят сороки – ждите похолодания.

Безоблачное небо и оттепель – весна придет рано, а лето будет жарким.

Что завтра нельзя делать

Нельзя жаловаться на судьбу и рассказывать о своих проблемах, потому что в будущем вас будут ждать еще большие неудачи. Если со стола упала ложка, ее запрещалось поднимать до следующего утра, иначе придет неприятный человек с плохими новостями. А если вы сами пошли в гости, то нельзя мыть посуду, этим принесете в семью ссоры и неприятности.

Что можно делать завтра

Согласно поверьям этого дня нужно обязательно съесть мясо, чтобы болезни круглый год обходили вас стороной. А еще существовала традиция трижды обойти вокруг скирды с сеном против часовой стрелки, потом взять немного сухой травы и принести домой. Считалось, что это приведет к богатству.

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