100 граммов в барабан – и машинка станет, как новая: никакой накипи или плесени не будет

Чтобы стиральная машинка хорошо выполняла свою функцию, ей нужен регулярный уход, иначе прибор может очень быстро выйти из строя.

Самым главным врагом для стиральной машинки считается жесткая вода. Так как она содержит слишком много минералов – соли кальция, магния и натрия. Эти микроэлементы обладают способностью накапливаться и оседать на электронагревателе и других деталях стиралки в виде известкового налета. А в условиях постоянной влажности и тепла в бытовом приборе появляется плесень, которая приводит к появлению неприятного запаха. Чтобы избавиться от этих проблем, опытные хозяйки пользуются подручными средствами, зарекомендовавшими свою чрезвычайную эффективность.

Как быстро очистить стиральную машинку от известкового налета и плесени: народные методы

Белизна. Таким копеечным средством пользовались еще наши бабушки, когда не было профессиональных. Следует помнить, что с отбеливателем нужно работать в перчатках и избегать попадания в глаза и на другие части тела. Залейте в барабан стиральной машинки 100 г белизны и запустите цикл стирки без одежды. Температурный режим должен быть не ниже 60 градусов. Хлорное средство эффективно отчистит все внутренние детали от известкового налета и накипи, а барабан и резиновую манжету – от плесени. Только следует убедиться, что метод чистки хлором не запрещен производителем стиральной машинки.

Таким копеечным средством пользовались еще наши бабушки, когда не было профессиональных. Следует помнить, что с отбеливателем нужно работать в перчатках и избегать попадания в глаза и на другие части тела. Залейте в барабан стиральной машинки 100 г белизны и запустите цикл стирки без одежды. Температурный режим должен быть не ниже 60 градусов. Хлорное средство эффективно отчистит все внутренние детали от известкового налета и накипи, а барабан и резиновую манжету – от плесени. Только следует убедиться, что метод чистки хлором не запрещен производителем стиральной машинки. Лимонная кислота. Это еще одно дешевое, но крайне эффективное средство для чистки стиральной машинки. Он отлично почистит барабан и промоет все внутренние детали прибора от накипи и известкового налета. Надо взять 100 г лимонной кислоты и засыпать в отсек для порошка. Также туда нужно добавить 2 чайные ложки соды. Затем следует включить цикл стирки в режиме "Хлопок" при температуре 40 градусов. Вещи класть в барабан не нужно, иначе на них осядет вся грязь после очищения.

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