Напитки Фото иллюстративный

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Блогер из Великобритании Джо, проживающий в Украине, составил собственный рейтинг украинских напитков. В тройку лидеров попал и популярный газированный напиток «Живчик».

Об этом говорится на странице блогера @joeinukraine в TikTok.

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Своими впечатлениями от дегустации британец поделился в новом видео. Он оценил несколько традиционных и локальных напитков по десятибалльной шкале.

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В частности, Джо рассказал, что давно слышал от украинцев о «Живчике» как о напитке со вкусом детства, поэтому решил его отведать. Газированный напиток ему понравился — блогер поставил ему 8 баллов из 10.

Блогер из Великобритании Джо составил рейтинг украинских напитков Фото скрин видео @joeinukraine

В то же время, самую высокую оценку получил не «Живчик», а квас. Британец настолько высоко оценил этот напиток, что в шутку присудил ему 100 из 10 баллов.

Результаты дегустации украинских напитков

Квас — 100 баллов из 10. Абсолютный фаворит блоггера;

Домашний летний компот — 10 из 10. Напиток приготовила теща Джо;

«Живчик» — 8 из 10;

Березовый сок — 8 из 10;

Медовуха — 7 из 10;

Домашнее вино — 5 из 10. Блогер уточнил, что уже несколько лет не употребляет алкоголь.

Как украинцы отреагировали на рейтинг британца

Видео вызвало оживленное обсуждение среди пользователей TikTok. Многие комментаторы согласились с выбором британца и поддержали его любовь к квасу.

«Квас топ, 100%», — написал Alexey Bodnya.

Остальные пользователи также поделились симпатией к отдельным напиткам. «I love живчик» («Я люблю Живчик»), — признался Wyn.exe, а Ian назвал березовый сок отличным напитком.

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Отдельно комментаторы упоминали домашний компот и связанные с ним детские воспоминания.

«Компот Особенно тот, что делала мама, еще холодненький…», — написала Александра.

Также украинцы предлагали британцу расширить дегустацию. Среди рекомендаций были компот и другие вкусы «Живчика».

В то же время, не все оценки блоггера остались без вопросов. Один из пользователей обратил внимание на то, что Джо поставил медову все 7 баллов, хотя ранее отметил, что уже несколько лет не употребляет алкоголь.

«Да стоп, а медовуха почему тогда 7/10, если алкоголь не пьется?» — поинтересовался Slonik.

Некоторые пользователи признались, что не знали о популярности кваса в Украине, а другие просто эмоционально отреагировали на необычный рейтинг.

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Напомним, блогер показал реальные условия и жилье пенсионеров в Норвегии. В частности, там царят минимализм «без лишнего пафоса», ухоженность, забота о птицах и увлекательные виды за окном.

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