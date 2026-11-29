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"100 из 10": британец оценил украинские напитки — реакция пользователей на рейтинг блогера
Живущий в Украине британец оценил квас, компот, «Живчик» и березовый сок.
Блогер из Великобритании Джо, проживающий в Украине, составил собственный рейтинг украинских напитков. В тройку лидеров попал и популярный газированный напиток «Живчик».
Об этом говорится на странице блогера @joeinukraine в TikTok.
Своими впечатлениями от дегустации британец поделился в новом видео. Он оценил несколько традиционных и локальных напитков по десятибалльной шкале.
В частности, Джо рассказал, что давно слышал от украинцев о «Живчике» как о напитке со вкусом детства, поэтому решил его отведать. Газированный напиток ему понравился — блогер поставил ему 8 баллов из 10.
В то же время, самую высокую оценку получил не «Живчик», а квас. Британец настолько высоко оценил этот напиток, что в шутку присудил ему 100 из 10 баллов.
Результаты дегустации украинских напитков
Квас — 100 баллов из 10. Абсолютный фаворит блоггера;
Домашний летний компот — 10 из 10. Напиток приготовила теща Джо;
«Живчик» — 8 из 10;
Березовый сок — 8 из 10;
Медовуха — 7 из 10;
Домашнее вино — 5 из 10. Блогер уточнил, что уже несколько лет не употребляет алкоголь.
Как украинцы отреагировали на рейтинг британца
Видео вызвало оживленное обсуждение среди пользователей TikTok. Многие комментаторы согласились с выбором британца и поддержали его любовь к квасу.
«Квас топ, 100%», — написал Alexey Bodnya.
Остальные пользователи также поделились симпатией к отдельным напиткам. «I love живчик» («Я люблю Живчик»), — признался Wyn.exe, а Ian назвал березовый сок отличным напитком.
Отдельно комментаторы упоминали домашний компот и связанные с ним детские воспоминания.
«Компот Особенно тот, что делала мама, еще холодненький…», — написала Александра.
Также украинцы предлагали британцу расширить дегустацию. Среди рекомендаций были компот и другие вкусы «Живчика».
В то же время, не все оценки блоггера остались без вопросов. Один из пользователей обратил внимание на то, что Джо поставил медову все 7 баллов, хотя ранее отметил, что уже несколько лет не употребляет алкоголь.
«Да стоп, а медовуха почему тогда 7/10, если алкоголь не пьется?» — поинтересовался Slonik.
Некоторые пользователи признались, что не знали о популярности кваса в Украине, а другие просто эмоционально отреагировали на необычный рейтинг.
Напомним, блогер показал реальные условия и жилье пенсионеров в Норвегии. В частности, там царят минимализм «без лишнего пафоса», ухоженность, забота о птицах и увлекательные виды за окном.