Чем отмыть духовку от жира и нагара / © Credits

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Грязная духовка вызывает раздражение у многих хозяек, ведь ее мытье отнимает кучу сил и времени. А еще нужно покупать для чистки прибора дорогостоящие химические средства. Однако есть более простые способы, которые помогут легко и быстро отчистить духовку. И вам не придется тратиться на приобретение химии. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Добрі Новини», какой бюджетный метод поможет вернуть духовке ее первозданную чистоту.

Как приготовить натуральное очищающее средство для духовки

Потребуется несколько простых ингредиентов:

100 г пищевой соды;

100 мл обыкновенного уксуса;

80 г лимонной кислоты;

1 литр воды.

Способ приготовления чистящего средства. Тщательно смешайте все компоненты, перелейте смесь в противень. После этого необходимо разогреть духовку до 200 градусов и поместить противень с приготовленной смесью во внутрь. Оставьте противень в духовом шкафу на 2 часа. За это время горячий пар активирует ингредиенты, которые начнут размягчать грязь, жир и копоть. После охлаждения духовку достаточно протереть обычной губкой, смоченной в теплой воде.

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Что делать с въедливой грязью, которая не отмывается

Если духовой шкаф давно не мылся и имеет значительные наслоения жира и нагара, следует воспользоваться более мощным средством. Для этого нужно взять:

300 г соды;

500 мл столового уксуса;

240 г лимонной кислоты;

3 литра воды в алюминиевой кастрюле.

Методика останется той же, нужно поставить кастрюлю со смесью всех составляющих в разогретую духовку и оставить на 2 часа. Жидкость будет испаряться внутри и растворять жир, а вам останется только смыть остатки.

Следует помнить о соблюдении правил безопасности. При работе с уксусом и кислотой надевайте перчатки и обязательно проветривайте помещение.