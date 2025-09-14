Как быстро отчистить стиралку от накипи, грязи и плесени / © pixabay.com

Даже самая современная стиральная машина со временем начинает работать хуже: вещи уже не так свежи, появляется неприятный запах, а на стенках барабана оседает накипь и следы плесени. Однако есть простой и доступный способ вернуть технике чистоту и продлить ее жизнь. Достаточно насыпать 100 г пищевой соды прямо в барабан и запустить цикл стирки без белья при высокой температуре. Уже после одного такого очищения машина станет безупречно чистой, исчезнет затхлость, а остатки грязи и грибка смоются вместе с водой.

Почему обычная пищевая сода — это лучшее средство для чистки стиральной машинки

Сода нейтрализует запахи и уничтожает бактерии.

Растворяет накипь и мягко чистит внутренние детали без повреждений.

Борется с плесенью, которая часто накапливается в резиновых уплотнителях.

Как проводить очищение.

Засыпьте 100 г соды прямо в барабан.

Запустите полный цикл стирки при температуре 60–90 °С.

После завершения откройте дверцу и оставьте машинку проветриваться.

Как хранить стиральную машинку в чистоте: полезные советы