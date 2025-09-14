- Дата публикации
100 г в барабан — и за один цикл стиралка избавится от грязи, накипи и плесени: действенный трюк
Этот копеечный продукт, который есть на каждой кухне, может стать эффективной альтернативой дорогостоящим химическим средствам по уходу за стиральной машинкой.
Даже самая современная стиральная машина со временем начинает работать хуже: вещи уже не так свежи, появляется неприятный запах, а на стенках барабана оседает накипь и следы плесени. Однако есть простой и доступный способ вернуть технике чистоту и продлить ее жизнь. Достаточно насыпать 100 г пищевой соды прямо в барабан и запустить цикл стирки без белья при высокой температуре. Уже после одного такого очищения машина станет безупречно чистой, исчезнет затхлость, а остатки грязи и грибка смоются вместе с водой.
Почему обычная пищевая сода — это лучшее средство для чистки стиральной машинки
Сода нейтрализует запахи и уничтожает бактерии.
Растворяет накипь и мягко чистит внутренние детали без повреждений.
Борется с плесенью, которая часто накапливается в резиновых уплотнителях.
Как проводить очищение.
Засыпьте 100 г соды прямо в барабан.
Запустите полный цикл стирки при температуре 60–90 °С.
После завершения откройте дверцу и оставьте машинку проветриваться.
Как хранить стиральную машинку в чистоте: полезные советы
Для усиления эффекта раз в несколько месяцев можно совмещать соду с пищевым уксусом: соду в барабан, а уксус в отделение для порошка.
Не забывайте время от времени протирать резиновые уплотнители и лоток для моющих средств.
Регулярная профилактика — 1 раз в 2 месяца, поможет избежать дорогостоящего ремонта прибора.