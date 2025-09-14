ТСН в социальных сетях

100 г в барабан — и за один цикл стиралка избавится от грязи, накипи и плесени: действенный трюк

Этот копеечный продукт, который есть на каждой кухне, может стать эффективной альтернативой дорогостоящим химическим средствам по уходу за стиральной машинкой.

Как быстро отчистить стиралку от накипи, грязи и плесени

Как быстро отчистить стиралку от накипи, грязи и плесени / © pixabay.com

Даже самая современная стиральная машина со временем начинает работать хуже: вещи уже не так свежи, появляется неприятный запах, а на стенках барабана оседает накипь и следы плесени. Однако есть простой и доступный способ вернуть технике чистоту и продлить ее жизнь. Достаточно насыпать 100 г пищевой соды прямо в барабан и запустить цикл стирки без белья при высокой температуре. Уже после одного такого очищения машина станет безупречно чистой, исчезнет затхлость, а остатки грязи и грибка смоются вместе с водой.

Почему обычная пищевая сода — это лучшее средство для чистки стиральной машинки

  • Сода нейтрализует запахи и уничтожает бактерии.

  • Растворяет накипь и мягко чистит внутренние детали без повреждений.

  • Борется с плесенью, которая часто накапливается в резиновых уплотнителях.

Как проводить очищение.

  • Засыпьте 100 г соды прямо в барабан.

  • Запустите полный цикл стирки при температуре 60–90 °С.

  • После завершения откройте дверцу и оставьте машинку проветриваться.

Как хранить стиральную машинку в чистоте: полезные советы

  • Для усиления эффекта раз в несколько месяцев можно совмещать соду с пищевым уксусом: соду в барабан, а уксус в отделение для порошка.

  • Не забывайте время от времени протирать резиновые уплотнители и лоток для моющих средств.

  • Регулярная профилактика — 1 раз в 2 месяца, поможет избежать дорогостоящего ремонта прибора.

