Франция Фото иллюстративный / © unsplash.com

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Небольшое французское село Шерре получило неожиданное наследство в размере 409 тыс. евро от женщины, которая при жизни ни разу не являлась его жительницей. Умершая в 2022 году 101-летняя Мари-Рене Арну завещала местной общине все свои сбережения. В то же время, она выдвинула одно условие, что средства должны потратить исключительно на содержание сельской церкви.

Об этом пишет BILD.

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Что известно о поселке Шерре

Для Шерре, где проживает около 540 человек, такое решение стало настоящей неожиданностью. Местные власти даже не знали о существовании благотворительницы.

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«Мы ничего не знали об этой женщине, кроме того, что она оставила завещание в пользу муниципалитета», — рассказала мерка села Кристель Бюрон.

Мари-Рене Арну не родилась у Шерре / © The Bild

Кто такая Мари-Рене Арну

Как выяснилось, Мари-Рене Арна не родилась у Шерре и никогда там не жила. Однако с этой местностью была связана история ее семьи. Отец женщины происходил из села и был похоронен на местном кладбище. Он умер, когда дочери исполнилось всего два года.

По информации французских СМИ, Арна была глубоко верующим человеком. Вероятно, завещание стало для него способом почтить память отца и позаботиться о церкви Сен-Пьер в его родном селе.

Сама женщина не имела детей и работала предпринимателем в городе Анже на западе Франции. После его смерти муниципальным властям понадобилось около четырех лет, чтобы проверить юридические и административные аспекты наследства и получить возможность распоряжаться денежными средствами.

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Напомним, ранее речь шла о том, что женщина нашла золото под алтарем древней церкви. Священнослужитель Джейн Ли спасла древнюю церковь от закрытия благодаря удачной находке.

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