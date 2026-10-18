107-летний мужчина раскрыл секрет долголетия: какое блюдо ел всю жизнь (фото)

Долголетие / © pixabay.com

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Оуэн Файлер, которого считают самым старшим мужчиной Уэльса, не верит в существование особого секрета долголетия. По его мнению, достаточно правильно жить, много работать и не переедать. Среди блюд, которыми он питался в течение жизни, мужчина особенно отмечает рыбу с картофелем фри.

Об этом пишет Mirror.

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Файлер, проживающий в городе Кумбран, отпраздновал 107-й день рождения в кругу родных, друзей и собратьев-ветеранов. Торжества состоялись в пятницу, 16 октября, накануне его дня рождения, приходящегося на понедельник.

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Оуэн Файлер родился в 1919 году. В 20-летнем возрасте его призвали в армию. Во время Второй мировой войны он служил в Королевском валлийском полку фузиллеров, а затем в военной полиции.

Оуэн Файлер, которого считают самым старшим мужем Уэльса, не верит в существование особого секрета долголетия Фото Mirror.

В чем секрет долголетия 107-летнего мужчины

Сам Файлер признается, что до сих пор не может объяснить, как ему удалось прожить так долго. По его словам, люди часто спрашивают о секрете долголетия, но никакого особого рецепта у него нет.

«Как я дожил до этого возраста, сам не знаю. Я встретил много людей, которые восхищались мной и спрашивали, как это мне удается», — рассказал мужчина.

Он объясняет свое долголетие привычками, которые придерживался в течение жизни.

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«Никакого секретного рецепта нет, разве что я всю жизнь работал. Никакого секрета просто нужно правильно жить, и я всегда так делал. Я никогда не переедал… Я питался рыбой с картофелем фри», — отметил Файлер.

Он уточнил, что речь идет о полноценной порции рыбы и картофеля. Среди рыбы, которую он ел, были щепа и мерланг.

«Это была настоящая рыба. Теперь уже не каждый может себе такое позволить, да? Всё так изменилось. Это просто безумие», — добавил долгожитель.

Как поздравили долгожителя со 107-летием

Во время празднования Файлер получил памятную статуэтку благотворительной организации SSAFA, которая поддерживает военнослужащих, ветеранов и их семьи. Награду вручили в знак признания его военной службы.

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На мероприятии в Tredegar Veterans Support Hub присутствовала его 80-летняя дочь Энн Мессор — одна из четырех детей мужчины. Всего у Файлера десять внуков и 15 правнуков.

В тот же день его ждал еще один сюрприз: в кинотеатре Market Hall Cinema в городе Бринмор для ветерана организовали торжественную встречу с красной дорожкой. Для просмотра он выбрал фильм One Good Turn.

Размышляя о том, что ему удалось дожить до 107 лет, Файлер признался, что не ожидал столь долгой жизни.

«Я думал, что буду жить в лучшем мире, но никогда не думал, что доживу до такого возраста. В нашей семье никто не задумывался о старости. У нас не было еды, у нас не было денег — и это чистая правда, денег действительно не было», — рассказал он.

Его сослуживец Даррен Фут, помогавший организовать празднование, отметил, что сам Файлер не понимает, почему вокруг его дня рождения столько внимания.

По словам ветерана, Файлер остается скромным и радушным человеком. Даже в 107 лет он каждое утро встает, одевает чистую рубашку и галстук, чистит обувь и начинает день с четкой целью.

«Думаю, нам всем стоит у него этому поучиться», — подытожил Фут.

Напомним, 103-летняя блоггерша Кэрол Рот — звезда соцсетей. Благодаря своей энергичности, молодому виду и изысканному стилю, она стала известна. Поэтому Кэрол раскрыла секреты своего долголетия. Она называет среди основных факторов активный образ жизни, правильное питание, общение с приятными людьми и позитивное отношение к жизни.

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