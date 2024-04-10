11 апреля — какой церковный праздник, не делайте этого на Антипа, чтобы в дом не пришла беда

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Антипы Пергамского. Священномученик Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Он почитается христианскими церквями.

Согласно житию, Антип отказался прекратить свою проповедь о Христе и принести жертвы языческим богам. Его тогда схватили нечистые и бросили в храме Артемиды в раскаленный медный бык. Его тело было тайно погребено местными христианами. В V веке над его могилой был построен храм, и его гробница с считавшимися мироточивыми мощами стала почитаться как место исцелений.

Приметы 11 апреля

Народные приметы 11 апреля / Фото: Pexels

Сухая погода – плохо уродит зерно.

Звезды на небе и теплый ночной дождь – к хорошему урожаю.

Еще не прилетели ласточки – лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки в этот день следят. Также не стоит заниматься огородными делами – все что посеете, не приживется. Не разрешается пить воду из-под крана – можно серьезно заболеть.

Что можно делать завтра

Поскольку Антип в церковной традиции считается целителем, то в этот день верующие молятся о своем здоровье и близких. Особенно верили, что священномученик помогает исцелять зубную боль.

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