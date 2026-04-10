Церковный праздник 11 апреля / © pexels.com

Завтра, 11 апреля, в православном календаре день памяти святого священномученика Антипы, епископа Пергама Азиатского. О ранней жизни святого Антипы мало известно из исторических источников: нет достоверных сведений о его родителях или детстве. По церковной традиции он был учеником святого апостола Иоанна Богослова — того самого апостола, который был изгнан императором на остров Патмос и кому Господь явил свое Откровение. Сам Иоанн, по преданию, рукоположил Антипу епископом Церкви в Пергаме, чтобы он возглавил и развивал христианское сообщество в этом полисном центре язычества.

Как епископ, Антипа ревностно проповедовал веру в Иисуса Христа среди языческого населения, призывая отрекаться от поклонения идолам и принять Единого Бога. Его проповеди и личный пример обратили многих в христианство, что вызвало недовольство жрецов идольских культа и влиятельных языческих кругов в городе.

В период жестоких гонений на христиан — во время правления императора Домициана (по другим преданиям во время царствования Нерона) — Антипа был обвинен местными жрецами в том, что он отвлекает людей от традиционных богов. Владыка отказался отречься от Христовой веры, несмотря на давление, угрозы и обещания мира, и остался непоколебимым в вере.

По решению правителя его бросили внутрь раскаленного медного быка — символа одной из идольских святынь — где святой Антипа мучился, молился и прославлял Бога до последнего вздоха. Такая чрезвычайная смерть стала свидетельством его несокрушимой веры и готовности отдать жизнь за Христа.

Приметы 11 апреля

Народные приметы 11 апреля / © pexels.com

Утром стоит туман — будет много грибов.

Уже появились крокусы — лето придет рано.

Утром солнце — ждите ясный и теплый день.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам в этот день не советуют браться за рукоделие: шитье, вышивание или вязание могут быстро изнашиваться, а усилия — напрасно тратиться.

Что можно делать завтра

По старинным обычаям, чтобы облегчить зубную боль, клали на больной зуб серебряную монету. После этого монету прокалывали, продевали через отверстие шнурок и вешали на икону святого Антипы. Верили, что после этого боль отступает.