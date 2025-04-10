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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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11 апреля — какой церковный праздник, почему в этот день следует молиться о здоровье зубов

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 11 апреля

Церковный праздник 11 апреля / © Unsplash

Завтра, 11 апреля, в православном календаре день памяти святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского . Он жил в период Римской империи, когда христианство еще только начинало распространяться и встречало жестокие преследования. Пергам, где он служил, являлся центром языческих культов, в частности поклонения богу Асклепию, богу медицины. В этом городе христианство было очень ограничено, и Антипа активно проповедовал веру во Христа, что вызвало негодование посреди язычников и римских властей.

Антипа отказался отречься от своей веры и поклониться языческим богам, из-за чего был подвергнут тяжким пыткам. Его последние страдания стали еще более жестокими, когда римские власти приказали его убить: он был закрыт в медной урне и сожжен заживо. Его мученичество стало символом непоколебимой веры.

Святой Антипа упоминается в Книге Откровения Иоанна Богослова, где описывается, как он не изменил своей вере, даже когда оказался среди опасности и вражды. В то же время в этом послании указано, что город Пергам был известен своим языческим престолом сатаны, то есть центром зла, где христианам было очень трудно сохранять свою веру.

Антипа был канонизирован как святой из-за своей преданности Христу и стойкости к смерти.

Приметы 11 апреля

Народные приметы 11 апреля / © unsplash.com

Народные приметы 11 апреля / © unsplash.com

  • Выпал снег, то лето будет коротким.

  • Мороз на 11 апреля – будет холодная весна.

  • Облачно и дождливо — лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

Важно воздерживаться от ярости, ссор и негатива. Следует избегать любых конфликтов, провокаций, а также не допускать сплетен, зависти или обид на людей и животных. Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Поскольку продолжается Великий пост 2025 года, постящимся разрешено употреблять горячую пищу, но без масла.

Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется шить, вышивать или вязать - все сделанное в этот день может быстро сноситься.

Что можно делать завтра

Святой Антипа считается покровителем стоматологов и целителей. Люди обращаются к нему с просьбами облегчить зубную боль и просят об исцелении от других болезней. Его считают заместителем и воплощением лечебной силы.

У народа есть свои методы борьбы с зубной болью: раньше на больной зуб клали серебряную монету, которую через некоторое время забирали, делали в ней отверстие, продевали шнурок и подвешивали на икону святого Антипы, надеясь на его помощь.

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