11 августа — какой церковный праздник, куда запрещено ходить, чтобы не случилась страшная беда

Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 11 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Евпла. Святой мученик Евпл (или Евпл Катанийский) жил в III-IV веках и является одним из христианских святых, почитаемых как мучеников. Его имя упоминается в числе святых Католической и Православной Церквей.

Жизнь и мученичество Святой Евпл служил диаконом в городе Катания, на острове Сицилия. Он ревностно проповедовал христианскую веру, несмотря на преследования христиан, имевших место в то время.

Во времена императора Диоклетиана, когда преследования христиан достигли своего апогея, Евпл был схвачен за проповедование Евангелия. По приказу местного правителя он был подвергнут жестоким пыткам. Однако он не отказался от своей веры и продолжал проповедовать даже во время пыток.

После многочисленных пыток Евпл был приговорен к смерти и обезглавлен.

Приметы 11 августа

Народные приметы 11 августа / Фото: Unsplash

Нет ветра до теплой погоды.

Солнце светит ярко – в сентябре почти не будет дождей.

Дым стелется по земле к дождю.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день лучше не ходить на болотистые местности, потому что здесь часто происходят всевозможные "чудеса". К примеру, можно встретиться с "блуждающими огоньками", которые заведут в трясину. Также лучше не идти в безлюдные и незнакомые места, так вы назовете на себя беду.

Что можно делать сегодня

Хорошей приметой считается увидеть во сне белую лошадь в ночь на 11 августа. Это значит, что вам будет невероятно везти круглый год. Также крестьяне отправлялись собирать облепиху, чтобы лечиться ягодой зимой.

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