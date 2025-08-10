Церковный праздник 11 августа / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 11 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Евпла. Он был диаконом в городе Катания на острове Сицилия (Италия) и принял мученическую смерть за веру во Христа около 304 года, во время последней волны гонений христиан за императора Диоклетиана.

Святой Евпл был диаконом, то есть священнослужителем, который помогал епископу в богослужении, проповеди и помощи нуждающимся. Его служение пришлось на времена суровых преследований христиан. Он ревностно придерживался веры, поддерживал верующих в тюрьмах, а также распространял Евангелие, за что стал мишенью власти.

По приказу правителя Калвисиане (Кальвисиана), Евпла был арестован, когда он имел при себе Евангелие, что уже тогда считалось преступлением. Во время допроса Евпл открыто признал себя христианином и диаконом, не испугавшись угроз. Его подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа и издать других христиан. Евпл мужественно держался и не изменил вере. Облаченный в тогу диакона, он нес Евангелие в руках, когда его вывели на казнь — что стало символом верности Слову Божию до последнего вздоха. Ему отрубили голову мечом — такова была типичная казнь для римских граждан.

Реклама

Приметы 11 августа

Народные приметы 11 августа / © unsplash.com

Если день теплый и ясный, то осень будет сухой и теплой.

Если утром сильная роса, значит погода будет ясная еще долго.

Если сухо на Евпла, то будет сухо до самой осени.

Что завтра нельзя делать

Употреблять алкоголь категорически не советовали, потому что верили, что это может навлечь души умерших родственников. Они якобы появляются, чтобы наказать за пьянство, особенно если человек злоупотребляет в день, когда открыто небо для перехода духов. Также запрещалось ходить в этот день на болота или кладбище — крайне опасно, ведь там, по поверью, можно оказаться в энергетическом “портале” — месте, где мир живых пересекается с миром мертвых. Такой переход, верили, может лишить человека душевного покоя или даже навлечь беды.

Что можно делать завтра

11 августа в народе считали особым днем заботы о братьях наших меньших. В этот день пытались холить, угощать и оберегать домашних животных, веря, что хорошее внимание к ним вернется сторицей. Если же рядом были бездомные звери, считалось хорошим знаком накормить их, приютить или пожалуйста — такой поступок якобы очищал душу и защищал дом от несчастий.