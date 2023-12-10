11 декабря — какой церковный праздник, почему на Никона Сухого нельзя рубить елку

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 декабря, в православном календаре день памяти Даниила Столпника. Преподобный Даниил Столпник родился в Месопотамии. Его мать, которую звали Марфой, долгое время не могла забеременеть. Женщина пообещала, что если у нее когда-нибудь родится ребенок, то она посвятит ее Богу. Вскоре у Марфы родился мальчик, но долгое время ему не давали никакого имени. Родители хотели, чтобы у ребенка он был особенным.

В двенадцать лет он тайно ушел из дома в монастырь. Видео дня Родители обрадовались и пришли его навестить. По их просьбам игумен постриг в монашество Даниила, но самим родителям запретил часто посещать сына.

Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил посетил святого Симеона Столбника, предсказавшего юному монаху, что он также будет нести подвиг столпничества. Преподобный Даниил долго жил в затворе, пока в видении ему не было показано место нового подвига. Вскоре он покинул обитель и отправился во Фригийскую пустыню вместе с двумя учениками. Там монахи построили столб, на котором святой Даниил жил в течение 33 лет.

В пустыню стали приходить больные, чтобы получить исцеление по молитвам святого. Преподобный Даниил преставился в возрасте восьмидесяти лет.

Церковный праздник 11 декабря – день памяти преподобного Никона Сухого

Преподобный Никон Сухой родился в Киеве в богатой семье. Покинув светскую жизнь, стал ревностным монахом Печерского монастыря. 1096 во время нападения половцев на Киев вместе с преподобным Евстратием и другими монахами был взят в плен.

Когда приехали родственники, чтобы его выкупить, он сказал: "Не тратьте зря времени. Если бы Господь захотел, чтобы я был свободен, Он бы меня не отдал в руки этих безбожников". Не получив выкупа, половцы в течение трех лет его пытали, сковали ему руки и ноги, ставили на огонь, не давали пить, кормили через день, а иногда через два или три дня, летом оставляли под палящим солнцем, зимой босыми выводили на снег.

Все это безбожные половцы делали для того, чтобы выкупили блаженного. Но преподобный Никон за все это благодарил Господа и постоянно Ему молился. Своим мучителем он сказал: "Христос освободит меня. Мне явился брат Евстратий и сообщил, что на третий день я буду в монастыре благодаря молитвам преподобных Антония и Феодосия Печерских. .

Услышав это, телохранитель-половец подумал, что Никон задумал убежать. Ему подрезали жилы на ногах и усилили охрану. От таких мучений и страданий Никон высох и его стали называть Сухим.

Приметы 11 декабря

Народные приметы 11 декабря / Фото: Pexels

Мороз в этот день указывает, что оттепель еще будет нескоро.

Закат имеет красный цвет – ждите сильный мороз.

Потепление к наводнению весной.

Что завтра нельзя делать

На Никона Сухого запрещалось оставлять веник у входной двери, потому что можно было этим навлечь нечистую силу, которая принесет беду. Также запрещалось рубить елку – верили, что дерево назовет болезни и неудачи. Нежелательно устраивать гулянье, сватовство, свадьбу. Ни в коем случае нельзя пить алкогольные напитки – душу может отнять нечистая сила.

Что можно делать завтра

Верующие молились преподобному Никону для защиты дома от нечистой силы, злых духов. Также наши предки занимались домашними делами, ведь день считался благоприятным для этого.

Читайте также: