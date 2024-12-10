11 декабря – какой церковный праздник, сделайте одну важную вещь, чтобы следующий год провести не в нищете

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 декабря, в православном календаре день памяти святого преподобного Даниила Столпника. Один из самых известных христианских аскетов, живший в V веке. Он известен своей подвижнической жизнью на столбе, из-за чего и получил свое прозвище. Его жизнь является примером высокой самоотдачи и духовной стойкости.

Преподобный Даниил родился в Месопотамии, близ села Самосата (современная Турция). Его родители были христианами и воспитали его в благочестии. С раннего возраста он испытывал тягу к духовной жизни, и в 12 лет покинул дом, чтобы стать монахом. Он присоединился к монастырю, где отличался строгостью поста, молитвой и послушанием. Даниил решил последовать примеру святого Симеона Столбника, жившего на столбе, ведя жизнь в аскезе и молитве. После паломничества к Симеону Даниил получил от него благословение на этот подвиг. Некоторое время спустя он поселился близ Константинополя, где поднялся на столб.

Преподобный Даниил прожил на столбе около 33 лет, выдерживая суровые погодные условия и физические испытания. Его жизнь привлекала внимание многих людей, включая императоров, приходивших к нему за советами. Он стал духовным наставником для многих и проповедовал веру своей выдержкой и молитвой. Святой был известен своими чудесами. Он исцелял больных, изгонял демонов и помогал тем, кто обращался к нему. Однажды, по преданию, молитвами Даниила была остановлена сильная буря, угрожавшая разрушить Константинополь.

Преподобный Даниил мирно отошел к Господу в 493 году.

Приметы 11 декабря

Народные приметы 11 декабря / Фото: Unsplash

Сухая и холодная погода — к сухому и жаркому лету.

Ночью выпал снег – он будет долго лежать.

Тепло на улице – ждите заморозков.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось ходить в грязной и старой одежде. Наши предки верили, что это может испортить весь ваш следующий год, ведь вы проведете его в нищете.

Что можно делать завтра

Этот день обязательно молились святым, прося у них помощи в решении любых дел, здоровья и счастья. Соблюдайте Рождественский пост, не ешьте мясные и молочные продукты.

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