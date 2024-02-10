11 февраля — какой церковный праздник, почему носить варежки в этот день считалось плохой приметой

Завтра, 11 февраля, в православном календаре день памяти священномученика Власия. Священномученик Власий был епископом Севастийским в Каппадокии, жившем в III-IV веках. Он был известен своей праведной и кроткой жизнью, своим пастырством над христианами, преследовавшимися римскими императорами Диоклетианом и Лицинием, и своим чудотворным даром исцелять больных зверей.

Он скрывался от палачей в пустынной горе Аргеос, где у него была пещера для молитвы и поста. Однажды ловцы, работавшие на игемона Агриколая, нашли его пещеру, где он благословлял зверей, и забрали его в Севастию. Там его подвергли жестоким мучениям, но он не отступил от своей веры. Тогда его сожгли на костре вместе с семью другими мучениками, которые с ним пострадали: Агафоподом, Филиппом, Кириллом, Евстратием, Фотием, Петром и Гермогеном. Это вышло 11 февраля 316 года.

Приметы 11 февраля

Народные приметы 11 февраля / Фото: Pexels

Сильный снегопад – весна придет рано, а май будет зеленым.

Оттепель указывает, что больше морозов не будет.

Много длинных сосулек – весна еще не придет.

Что завтра нельзя делать

В этот день дурной приметой считалось носить варежки. Наши предки верили, что тогда ваши проблемы вырастут в десять раз. Также запрещалось резать корову, что приведет к бедности. Нельзя было показывать молодого теленка детям, иначе он не доживет до следующего месяца.

Что можно делать завтра

Священномученик Власий считается покровителем домашнего скота. Поэтому крестьяне верили, что в этот день нужно хорошо накормить и накормить животных, чтобы они были здоровыми. Также помогали беднякам. Считалось, чем больше голодных накормишь, тем больше счастья получишь.

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