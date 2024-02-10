11 февраля — какой церковный праздник, почему носить варежки в этот день считалось плохой приметой

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 11 февраля, в православном календаре день памяти священномученика Власия. Священномученик Власий был епископом Севастийским в Каппадокии, жившем в III-IV веках. Он был известен своей праведной и кроткой жизнью, своим пастырством над христианами, преследовавшимися римскими императорами Диоклетианом и Лицинием, и своим чудотворным даром исцелять больных зверей.
Он скрывался от палачей в пустынной горе Аргеос, где у него была пещера для молитвы и поста. Однажды ловцы, работавшие на игемона Агриколая, нашли его пещеру, где он благословлял зверей, и забрали его в Севастию. Там его подвергли жестоким мучениям, но он не отступил от своей веры. Тогда его сожгли на костре вместе с семью другими мучениками, которые с ним пострадали: Агафоподом, Филиппом, Кириллом, Евстратием, Фотием, Петром и Гермогеном. Это вышло 11 февраля 316 года.
Приметы 11 февраля
- Сильный снегопад – весна придет рано, а май будет зеленым.
- Оттепель указывает, что больше морозов не будет.
- Много длинных сосулек – весна еще не придет.
Что завтра нельзя делать
В этот день дурной приметой считалось носить варежки. Наши предки верили, что тогда ваши проблемы вырастут в десять раз. Также запрещалось резать корову, что приведет к бедности. Нельзя было показывать молодого теленка детям, иначе он не доживет до следующего месяца.
Что можно делать завтра
Священномученик Власий считается покровителем домашнего скота. Поэтому крестьяне верили, что в этот день нужно хорошо накормить и накормить животных, чтобы они были здоровыми. Также помогали беднякам. Считалось, чем больше голодных накормишь, тем больше счастья получишь.
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