Завтра, 11 февраля, в православном календаре день памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Святой Власий, также известный как священномученик Власий, является одной из самых уважаемых фигур раннехристианской церкви. Его память почитается как в православной, так и в католической традиции. Власий прославился своей глубокой верой, милосердием и стойкостью в испытаниях во время преследований христиан в Римской империи.

Родился Власий в городе Севастия Малой Азии (современная Турция) в благочестивой семье. Уже с молодых лет он отличался ревностной верой и любовью к ближним. Его духовное призвание привело к принятию священства, а позже — к епископскому достоинству в Севастии.

Как епископ, Власий был известен своим неутомимым пастырским трудом. Он занимался больными и бедными, способствовал утверждению христианской веры среди местного населения, а также защищал правду и моральные принципы Евангелия. По преданию, святой Власий имел дар исцеления, особенно помогая больным горлом, что принесло ему особую популярность среди верующих.

Время, в которое жил святой, было тяжелым для христиан: императорские указы преследовали тех, кто исповедовал веру во Христа. Власий не только оставался непоколебимым в вере, но и активно поддерживал своих прихожан, обучая их мужеству и терпению. Его сопротивление давлению языческой власти привело к аресту и казни. Святой принял мученическую смерть, утверждая истину Христовой веры и оставляя пример бесстрашной преданности Богу.

Приметы 11 февраля

Оттепель в этот день — знак того, что морозы больше не вернутся, и вскоре наступит тепло.

Если дым идет коромыслом (вертикально вверх) — скоро будет тепло.

Если вороны сидят высоко на деревьях, то будет сильный снегопад.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день не следует вступать в споры с родными или близкими. Даже небольшая ссора может перерасти в длительный конфликт, а примириться после нее будет тяжело.

Что можно делать завтра

В православной традиции этот день посвящен святому Власию, который считается покровителем перед Богом. Верующие обращаются к нему с молитвой об исцелении, особенно при болезнях горла, о здоровье домашних животных, а также о помощи в делах, благополучии, мире в семье и Божьем благословении.