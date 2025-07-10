Церковный праздник 11 июля / © Фото из открытых источников

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11 июля в православном календаре день памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. Точное происхождение Ольги неизвестно, однако большинство источников указывает, что она родилась около 890–920 годов в Псковской земле (по “Повести временных лет” — из села Выбут). Вероятно, она принадлежала к знатному варяжскому или славянскому роду. О ее ранней жизни почти ничего не известно.

Ольга стала дружиной киевского князя Игоря Рюриковича, сына Рюрика и преемника Олега. В браке у них родился сын Святослав Игоревич, который в будущем стал могущественным военачальником и правителем.

В 945 году князь Игорь был жестоко убит древлянами во время сбора дани. Ольга, взяв на себя регентство при малолетнем сыне, осуществила серию местей, вошедших в историю как пример жестокого, но стратегического возмездия.

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Важнейшим событием в ее жизни стало личное крещение в христианскую веру. Около 957 года она отправилась в Константинополь (Царьград), где была крещена под именем Елена (в честь святой равноапостольной Елены — матери императора Константина Великого).

Император Константин VII Багрянородный лично проявлял к ней большое уважение. Византийские источники свидетельствуют о том, что он восхищался ее мудростью и благородством.

Ольга пыталась внедрить христианство в Киевской Руси, но столкнулась с сопротивлением, в частности, со стороны сына Святослава, который оставался язычником. Однако именно она подготовила почву для крещения Руси 988 года, которую осуществил ее внук Владимир Великий.

Святая княгиня Ольга скончалась 11 июля 969 года в возрасте около 80 лет. Она была похоронена по христианскому обряду в Киеве.

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Церковный праздник 11 июля — день памяти святой мученицы Евфимии

Евфимия родилась в знатной и благочестивой семье. Ее родители — христиане — воспитывали дочь в вере, любви к Богу и в духе целомудрия. Она с юности посвятила себя Христу и жила как дева-монахиня, хотя и формально еще не было монастырского строя в том виде, как мы его знаем сегодня.

В 303 году император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан. В Халкидоне правитель Приск объявил, что все жители должны принести жертву языческому богу Аресу.

Евфимия вместе с 49 другими христианами отказалась это сделать. Их арестовали. Других заключенных пытали, а Евфимию, как младшую и красивую, пытались соблазнить милостью и запугиванием, чтобы заставить отречься от веры.

Однако по преданию дикие львы вместо того, чтобы ее растерзать, ласково лизали ее ноги. Один из львов лишь слегка поцарапал ее, и она отдала душу Богу, невредимую телом, но прославленную духом.

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После ее мученической кончины христиане тайно похоронили ее тело.

Приметы 11 июля

Народные приметы 11 июля / © Pixabay

Муравьи закрывают вход к муравейнику — к дождю.

Дождь — к затяжной влаге.

Вечером лягушки громко квакают — ждите сухого утра.

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Что завтра нельзя делать

В этот день следует оберегать сердце от зла: даже малейший обман, гнев или ссора могут обернуться духовной утратой. По христианской традиции, не следует ни презирать слово, ни таить обиду, ни завидовать чужому — все сказанное или задуманное в эту дату, как зерно, прорастет в собственной душе.

Что можно делать завтра

В народе этот день чтили как особый — “Кропивяное заговение”. Верили, что именно сегодня крапива набирает наибольшую силу: собранная в эту пору, она исцеляет, добавляет энергии и защищает от недугов. Хозяйки готовили из него блюда, добавляли в напитки, сушили впрок — считалось, что крапива в этот день “говорит с землей” и тянет с нее питательную силу.