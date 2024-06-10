11 июня — какой церковный праздник, почему нельзя устраивать пикник и рассказывать о чужих болезнях

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 11 июня, в православном календаре день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Вартоломей, также известный как Нафанаил, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Его имя часто упоминается вместе с апостолом Филиппом, с которым он имел тесные связи.
Он упоминается в Новом Завете, в частности, в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях апостолов. После Вознесения Иисуса Вартоломей проповедовал в разных странах, включая Индию, Месопотамию, Ликаонию и Армению. Есть свидетельства, что он перевел Евангелие от Матфея на язык народа Индии.
Вартоломей погиб мученической смертью. По одной из версий, его распяли вниз головой, затем сняли с креста и сняли с него кожу заживо. По другой версии, его обезглавили. Это произошло, вероятно, в Армении.
Варнава, первоначально известный как Иосиф, был одним из 70 учеников Иисуса и сотрудником апостола Павла. Он играл ключевую роль в раннем христианском движении.
Он был родом из Кипра и принадлежал к племени Левия. Его имя, Иосиф, было изменено апостолами на Варнаву, что означает "сын утехи" или "сын поощрения". Именно Варнава привел Павла к апостолам после его обращения, когда другие апостолы опасались его из-за его предыдущей деятельности как преследователя христиан. Он также сопровождал Павла в его первой миссионерской поездке.
Он активно проповедовал Евангелие на Кипре, в Антиохии и других местах. Он был одним из ведущих миссионеров в ранней церкви. В какой-то момент Варнава и Павел имели разногласия по отношению к Иоанну Марку, и поэтому они разделились: Павел взял с собой Силу, а Варнава — Марка. По преданию Варнава погиб мученической смертью на Кипре, где его избили камнями.
Приметы 11 июня
- Над водой туман — к большому урожаю грибов.
- Ясная погода, но ласточки не летают — к дождю.
- Утром не видно на поле пчел — до обеда дождется.
Что завтра нельзя делать
Не стоит считать этот день монеты, потому что останетесь без денег. Запрещается устраивать пикники. Наши предки верили, что в этот день на полянах собирается нечисть, которая может довести людей до безумия. А еще нельзя слушать и рассказывать о чужих болезнях – они могут появиться у вас.
Что можно делать завтра
Этот день лучше повести в кругу близких и родных людей. Часто шли в лес, собирать землянику, которая уже начинает активно появляться. Чтобы святые послали в жизнь удачу, нужно простить всем их грехи.
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