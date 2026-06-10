Церковный праздник 11 июня / © unsplash.com

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Завтра, 11 июня, в православном календаре день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Варфоломей (апостол) принадлежит к числу двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В Евангелиях его часто отождествляют с Нафанаилом, человеком прямой веры и чистого сердца.

После событий Пятидесятницы, когда апостолы получили силу для проповеди, Варфоломей отправился в миссионерские путешествия. Церковная передача связывает его служение с разными регионами: Малой Азией, Месопотамией, Индией и даже Арменией. В каждом из этих краев он нес христианское слово, часто сталкиваясь с преследованиями и сопротивлением языческим культам.

Особенно известно предание о его проповеди в Армении, где он, по преданию, обратил многих людей и даже семью царя. Именно здесь апостол принял мученическую смерть — традиция говорит о жестоком казни за веру, что стало символом его несокрушимости.

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Варфоломей вошел в церковную память как апостол, не предавший истины даже перед лицом страданий.

Варнава (апостол), в отличие от двенадцати апостолов, относится к так называемым семидесяти апостолам, но его роль в становлении ранней Церкви является исключительной.

Его имя означает «сын утехи» или «сын ободрения», и это полностью отражает его характер. Варнава был левитом с острова Кипр, человеком достатка, который после принятия христианства продал свое имущество и отдал средства на нужды общины.

Именно он стал той фигурой, которая поддержала будущего апостола Павла, когда тот после своего обращения внушал недоверие среди христиан. Варнава ввел его в апостольский круг, подтвердив искренность его веры.

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Вместе с Павлом он отправлялся в миссионерские путешествия, основывая общины в Антиохии, Малой Азии и других регионах Римской империи. Однако впоследствии их пути разошлись, и Варнава продолжил служение отдельно, сохраняя верность апостольской миссии.

Церковное предание считает, что он завершил жизнь мученически на Кипре, где до сих пор чтят его как одного из главных покровителей острова.

Приметы 11 июня

Народные приметы 11 июня / © pexels.com

Солнечная погода в этот день считается знаком стабильного, урожайного лета.

Если дождь «тихий» и мелкий — до затяжной, но ровной погоды.

Плотный туман утром — до жарких ближайших дней.

Что завтра нельзя делать

Этот день представлялся как время, когда в полдень вроде бы активизируются потусторонние силы природы — русалки, лешие, ведьмы и вурдалаки. Из-за этого существовал запрет на сенокос и сбор лекарственных трав: считалось, что растения, сорванные в это время, могут «нести» нежелательную энергетику в дом.

Что можно делать завтра

В народной традиции этот день известен как Варфоломеев или Варнавин день, а также имеет образное название Варнава Земляничник — ведь именно в это время земляничный сезон входит в свою самую щедрую фазу, и лесные ягоды созревают особенно активно.

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